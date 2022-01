Le PSOE andalou craint un boycott de ceux liés à Susana Díaz dans la campagne de Juan Espadas

01/04/2022 à 07:31 CET

A. Cabanillas – M. Hernández

Le PSOE affronte la pré-campagne en Andalousie avec des doutes sur la cohésion de leurs rangs. La menace que Susana Díaz entrave la campagne de l’actuel candidat au Conseil, Juan Espadas, a mis en alerte la plus importante fédération du parti, qui entamera en janvier une tournée dans les huit provinces pour présenter son secrétaire général, à qui le L’ex-président andalou a contesté la direction des primaires.

La prévision est que les élections régionales, qui auraient lieu en décembre de cette année, seront avancées. Selon El Periódico de España, Juanma Moreno réfléchit toujours à l’opportunité de les convoquer en juin ou en octobre, et le défi pour Espadas jusque-là sera de se faire connaître dans la région. Le leader socialiste est encore une grande inconnue parmi les Andalous, bien qu’il ait été maire de Séville jusqu’au 20 décembre dernier, date à laquelle il a quitté le conseil municipal -quelque chose qu’il avait déjà décidé mais qui s’est précipité quelques semaines- pour devenir sénateur par nomination autonome .

Le chemin, déjà complexe en lui-même, peut devenir encore plus compliqué selon la manière dont celui qui fut le secrétaire général du PSOE-A s’est impliqué dans la campagne jusqu’en juin dernier, lorsque le le parti a été divisé en deux blocs après les primaires. Espadas, qui était le candidat soutenu par l’exécutif de Pedro Sánchez, a obtenu 55% par rapport à Díaz, qui a obtenu près de 40%. Les tentatives de l’ancien maire de Séville de reconstruire la fédération Elles ont été confirmées par l’intégration de certains cadres susanistes dans leur exécutif, même si le test décisif pour l’armistice sera les semaines de la campagne électorale.

Dans le PSOE andalou avertir d’un « risque réel » Qu’est-ce qui existe que Susana Díaz essaie de torpille la campagne de Juan Espadas, et ils soulignent que l’ancien président « se frotter les mains ensemble » voir son rival échouer. De mauvais résultats pour la candidate socialiste donneraient de l’oxygène à la dirigeante, qui pourrait voir ses positions renforcées en interne.

Diaz maintient toujours un contrôle important sur l’appareil territorial en Andalousie, et si ce secteur du socialisme andalou choisissait de se mettre en profil ou d’éviter de soutenir Espadas, cela aurait encore plus de mal dans un terrain de jeu où le PP démarre avec un large avantage après avoir réussi à gouverner la Junte.

En formation, pensez Il est essentiel que les offices publics du PSOE andalou renversent dans la campagne des Épées. Beaucoup de ces postes ont été nommés par la direction de Susana Díaz, ce qui leur ouvre la porte à ne pas se prêter à collaborer lors de la mobilisation de l’organisation.

Dans l’environnement Espadas, ils ont confiance que cela n’arrivera pas à la fin, étant donné que beaucoup de ces dirigeants locaux doivent ramer pour obtenir un bon résultat autonome qu’ils renforcer avant les élections municipales de l’année prochaine. « Certains maires risquent la continuité », rappellent-ils. En tout cas, une coïncidence de la nomination régionale et municipale aurait assuré encore plus ces soutiens au nouveau leader socialiste.

Dans le socialisme andalou, ils espèrent que triompher du « patriotisme du parti » et ils restent dans l’expectative, conscients qu’il faut regarder « de côté » les pas de la faction critique. S’ils admettent qu’« il y a des soupçons », ils estiment qu’il est encore trop tôt pour alerter sur les démarches que l’ancienne baronne va entreprendre, et que ces dépendra de la façon dont les listes sont configurées -s’ils sont inclusifs, avec leur propre quota pour Díaz- et le développement de la campagne. Ils supposent que, si ce boycott se produit, il deviendra évident à mesure que la date des élections approche.

Cependant, ces dernières semaines, il y a déjà eu signes de tension entre les deux factions du parti avec l’arrivée d’Espadas au Sénat. Susana Díaz a également atterri dans l’institution après avoir scellé la paix avec Ferraz, mais son ont raconté qu’ils ne lui ont pas facilité le débarquement au nouveau chef andalou.

L’intention de l’ancien maire de Séville était de se rendre à l’institution accompagné de son numéro deux et secrétaire d’organisation, Noël Lopez. Cependant, le refus de la sénatrice susanista Marisa Bustinduy de sortir le procès-verbal il contraint le candidat à prendre ses fonctions seul, le privant de la compagnie de son bras droit quelques mois après le début de sa course électorale.

Commission fédérale

le comité fédéral du PSOE se réunira ce vendredi 7 janvier et servira à lancer le candidat socialiste, Luis Tudanca, aux élections du 13 février en Castille-et-León. Cependant, des sources socialistes avertissent que le Le leader andalou aura également un rôle de premier plan à cette rencontre, en pleine nature, et profitera de pour booster les Espadas dans la course électorale. L’objectif? Donnez-lui de la visibilité et offrez-lui le soutien public du parti dans son ensemble, en attendant de voir si le soutien fermé est maintenu au fil des semaines.

le élections andalou préoccupation à Ferraz et La Moncloa car il est essentiel que le parti y soit bien huilé pour que plus tard il y ait un bon résultat aux élections législatives. La peur d’un boycott des susanistas est quelque chose qu’ils ont également très présent, selon des sources bien informées. Pour de nombreux membres de l’appareil de Susana Díaz, les Espadas peuvent représenter la fin de leur carrière politique. En aucun cas ils ne s’intéressent à sa consolidation, mais au contraire, qu’une bosse électorale y met fin et que le socialisme andalou soit contraint de chercher un nouveau remplaçant. Bien que cela signifie aller trop vite, pour certains, ce sont les récits et à Madrid, ils sont très conscients.

A la difficulté d’Espadas de représenter un nouveau PSOE et de promouvoir un projet alors que son parti régnait il y a trois ans et ce sans interruption depuis quatre décennies, s’ajoute le division de gauche à gauche des socialistes en trois listes : United We Can, la faction de Teresa Rodriguez et celui d’Íñigo Errejón. Cela complique encore une somme hypothétique du bloc progressiste, également alourdie par une démobilisation dans toute l’Espagne. À l’heure actuelle, après la victoire de Isabel Díaz Ayuso à Madrid, la la droite est plus mobilisée.

MOBILISEZ-VOUS À GAUCHE

De plus, bien qu’il gouverne aux côtés de Ressortissants et avec le soutien parlementaire de Vox, le président andalou a tenté garde le loin tout de suite, ne pas entrer dans leurs débats ou faire preuve de complaisance, précisément pour ne te réveille pas à gauche et la faire sortir de la maison aux prochaines élections. En effet, comme ce journal l’a publié, il n’exclut pas les listes communes avec la formation orange pour que leurs voix ne soient pas perdues.

Mais les progressistes se sont vu offrir une opportunité avec les élections en Castilla y León. Bien que le PP maintienne que Alfonso Fernández Manueco est à quelques sièges de la majorité absolue, la réalité est que la force de Vox, qui, d’un siège peut aller à sept ou huit, et la présentation des listes provinciales du tribunal de Teruel Existe, peuvent poser une complication pour le parti de Pablo Marié. La nomination du 13F ne pouvait servir qu’à remplacer Cs par Vox. Avec le doute que ceux de Santiago Abascal en profiteront pour exiger leur entrée au gouvernement. Une circonstance qui, si elle se confirmait, serait très mauvaise pour le PP. La ratification que Vox pourrait faire partie du cabinet Moreno ou Casado peut mobiliser la gauche tout au long du cycle électoral qu’ouvre Castilla y Léon.