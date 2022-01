Le PSOE demandera à Batet de permettre à janvier d’approuver sept nouvelles lois dès que possible

01/02/2022

Le à 20:33 CET

Ange Alonso Gimenez

Mauvaise nouvelle pour la coutume parlementaire. Janvier, un mois traditionnellement calme, cessera de l’être en 2022. le PSOE Il va s’adresser au président du Congrès, Meritxell Batet, pour permettre le travail en commissions et en présentations, comme le rapporte EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe éditorial que ce média, sources du groupe socialiste. L’idée est d’avancer dans l’écriture de sept nouvelles lois de les approuver dès la reprise du calendrier des sessions du Congrès, à partir de février.

Sur ces sept, six ont déjà franchi une étape dans le processus parlementaire. Ils sont la nouvelle loi sur la sécurité pour mettre fin à la ‘loi du bâillon’, la ‘loi Zérolo’ sur l’égalité de traitement, la loi de ‘seulement oui est oui’ sur la garantie de la liberté sexuelle, la droit des télécommunications, la loi de Fonds de durabilité électrique et de Emissions de CO2 au marché. A celles-ci s’ajoutera la réforme du travail, actuellement un décret, et donc, en attendant que la session plénière de la Chambre décide de la valider ou de l’abroger et si, dans le cas où elle est validée, elle l’aborde comme un projet législatif capable de recevoir des modifications. .

🏛️ Nous clôturons la dernière des séances plénières prévues dans le calendrier des séances 2021. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Rassemblons les bonnes intentions de compréhension, de respect, de coexistence et de volonté de s’entendre et que ces souhaits deviennent une réalité effective en 2022. pic.twitter.com/ijvc3M782w – Meritxell Batet (@meritxell_batet) 23 décembre 2021

Plus loin Il existe deux règlements fondamentaux pour le gouvernement, loi sur l’audiovisuel et loi sur la mémoire démocratique. Le second est celui qui s’annonce le plus houleux, puisqu’aucun des groupes alliés au PSOE et à United We Can n’est d’accord avec la rédaction actuelle, pas même avec les amendements communs déposés par les partenaires de la coalition. Il se passe ici quelque chose de similaire à la réforme du travail, dont le contenu a suscité plus de protestations que d’approbations. Le niveau de négociation va devenir très exigeant pour les ministres de Pedro Sánchez.

« Une période mouvementée »

Le Gouvernement a terminé 2021 de bon goût. Pour une raison quelconque, même les points noirs d’aujourd’hui ne semblent pas être très préoccupants. Les arguments que rapportent les sources socialistes ont à voir avec la contexte international et avec lui caractère temporaire des problèmes. Si la lumière vit au prix maximum, c’est à cause de la situation du marché mondial. Si les chiffres macro de l’économie se contractent, c’est en raison d’une « incertitude mondiale extraordinaire », selon les mots du président (conférence de presse le 29 décembre). Les deux s’atténueront avec le temps.

L’Espagne a besoin de stabilité. Le gouvernement le garantit avec des législatures de 4 ans et des budgets généraux approuvés en temps opportun. Grâce à cela, nous avançons dans l’agenda réformiste et nous sommes le premier pays à recevoir 10 milliards de fonds européens. # Nous remplissons 2021 pic.twitter.com/zJN5AbGykJ – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 29 décembre 2021

Sánchez a affirmé dans son apparition du bilan de l’année 21 que son gouvernement avait réussi à atténuer les durs effets circonstanciels de la pandémie grâce à une série de « politiques de revenu ». D’une part, les ERTE et leurs extensions, puisqu’elles ont conservé un socle d’emplois qui dans un contexte de santé publique aussi délicat aurait pu s’effondrer : et d’autre part, des initiatives telles que le Revenu Minimum Vital ou le Salaire Minimum Interprofessionnel, qui ont renforcé le soi-disant « bouclier social ». L’Espagne comptait 20 millions de personnes employées fin novembre, un chiffre qui n’avait plus été vu dans les statistiques depuis 2008. Le président est fier.

Le secrétaire général du PSOE ressemble à bien des égards à son prédécesseur, Mariano Rajoy, et il est possible qu’il soit au courant. L’un d’eux, peut-être le plus important, est son obstination à construire un récit concret sur la gestion. Les priorités des médias coïncident rarement avec les vôtres. Cet entêtement à installer une histoire d’exploit le conduit, par moments, à être distant.

La conférence de presse de mercredi en était un exemple, notamment lorsqu’il affichait un graphique sur le prix de l’électricité avec lequel il voulait expliquer que les mesures de son gouvernement prenaient effet. Sa version est entrée en collision avec la réalité, comme le montrait l’indice avancé de l’IPC publié le lendemain, le plus élevé depuis 30 ans précisément en raison des chiffres record de la facture d’électricité.

Mais, admettent les chefs de son parti, presque rien ne l’écartera de son chemin, ce qui est l’« impulsion réformiste ». Les déclarations les plus intéressantes de Sánchez sont celles qui esquivent les gros titres, mais ce sont elles qui le décrivent. Mercredi dernier, en la solennité de la Moncloa, il a déclaré : « Nous devons être conscients que toutes les nations, d’aujourd’hui jusqu’en 2030, tous les pays du monde, vont poser les bases de notre progrès économique et de notre bien-être. faire aujourd’hui, demain peut être tard. Nous avons dû vivre une période mouvementée et transcendante. «

Dès lors, une fois surmonté l’arrêt économique provoqué par les premières vagues de la pandémie, avec de l’argent européen (10.000 millions d’euros déjà débarqué au Trésor) entre les mains des Espagnols, il est temps d’accélérer « l’élan réformiste ». La première phase Il comprenait la loi sur le changement climatique, la nouvelle loi sur la formation professionnelle, celle du revenu minimum vital, le SMI, la nouvelle loi sur l’éducation, la loi sur l’euthanasie, le renouvellement du Pacte d’État contre les violences sexistes… C’est maintenant l’heure de la deuxième , et il n’y a pas de temps à perdre, a-t-il transmis au PSOE.

micron et réforme du travail

Le porte-parole du groupe socialiste au Congrès, Hector Gomez, a bouclé le cycle d’adaptation au poste après avoir relevé Adriana Lastra. Ses journées sont marathon. Après avoir terminé la ronde de contacts avec tous les autres homologues, généralement lors de réunions en face-à-face, en privé, a commencé un avec les ministres et les ministres. Soit dans son bureau au Congrès, soit dans ceux des ministères, il a déjà vu Teresa Ribera, Pilar Alegría ou Diana Morant. Par ailleurs, il s’entretient quotidiennement avec Félix Bolaños, le chef de la Présidence et des Relations avec les Tribunaux.

En 2021, nous avons promu des initiatives qui améliorent la qualité de vie des gens. Et en 2022, nous continuerons à travailler pour une reprise économique et sociale juste, en plus de renforcer et d’étendre les droits et libertés des citoyens. On continue d’avancer / ❤️ pic.twitter.com/eIaNfVgB0Z – PSOE Congreso (@gpscongreso) 31 décembre 2021

La tâche qui nous attend est immense. En coordination avec Bolaños lui-même, le secrétaire d’État Rafael Simancas, Lastra et des membres du gouvernement tenteront de faire avancer les projets législatifs dans un enchevêtrement de réticences. Le dialogue avec United We Can fonctionne, notamment entre le numéro deux des groupes, Rafi Crespin et Txema Guijarro, ce qui neutralise les écarts potentiels. Les défis de la négociation se situent à ERC, PNV et EH Bildu. Les 24 députés qui composent ces trois groupes détiennent la clé. Dans une moindre mesure, More Country, BNG, Compromìs, PDeCAT ou PRC.

Pour gagner du temps, le PSOE ira jusqu’au président du Congrès pour permettre janvier et certaines commissions parlementaires pourront travailler, indiquent des sources socialistes. A la Présidence de la Chambre, ils n’ont rien reçu, mais ils supposent que la demande arrivera dans les prochains jours, ils pointent dans les environs de Batet.

Janvier, un mois non ouvrable en raison d’être entre les périodes de sessions, est généralement résolu par la délégation permanente. Le président devra en convoquer un pour traiter les demandes de comparution et autres débats qui pourront être réglés sans la participation de la séance plénière. Il faudra cependant en convoquer un car des décrets comme celui des masques, et surtout, celui de la réforme du travail doivent être validés ou abrogés avant 30 jours depuis leur publication au BOE. La dernière semaine de janvier, donc, séance plénière au Congrès.

C’est maintenant que Sánchez nous promet qu’il abaissera l’IPC en actualisant l’IPC. L’inflation galopante à 6,7%, la plus forte augmentation en 30 ans, augmente de 1,3% en taux mensuel, la plus forte augmentation en 38 ans. En ressortons-nous plus forts ? Est-ce la juste reprise ? Les plus faibles sont les faibles. pic.twitter.com/AqdfRKxmrB – Cuca Gamarra (@cucagamarra) 30 décembre 2021

Le temps que ce jour arrive, le Gouvernement veut avoir trois choses assurées : que le décret des masques, ainsi que d’autres qui s’accompagnent de mesures plus sanitaires (« inévitablement il y en aura en raison de l’évolution de la vague omicron », prédire les sources socialistes), sont validés et ne supposez donc pas un coup politique; que le décret de la réforme du travail soit également validé et que, s’il est traité comme un projet de loi, il soit suffisamment discuté avec les groupes parlementaires pour que le Gouvernement puisse présager une négociation apaisée. Les partenaires parlementaires sont connus pour s’y opposer en ce moment.

Les autres lois

Le PSOE veut promouvoir deux lois sociales fondamentales pour le président, la loi d’égalité de traitement et contre les discriminations, « la loi Zerolo », et la garantie de la liberté sexuelle, mieux connue sous le nom de « seulement oui c’est oui ». Le premier, au cachet socialiste, a provoqué des frictions avec United We Can ; le second, avec une très longue gestation au gouvernement en raison des différences entre les ministères de l’Égalité, de la Justice et de la Présidence, semble désormais être un pari commun. Ils seront prioritaires et, par conséquent, les articles seront soit créés, soit avanceront rapidement en janvier. La loi « trans », a priori, attend une troisième phase de la poussée législative.

Seulement oui c’est oui. pic.twitter.com/9LF5lCKtO9 – Irene Montero (@IreneMontero) 14 octobre 2021

La Commission la plus chargée de travail sera Affaires économiques et transformation numérique, présidé par un député du PP, Celso Delgado. L’urgence est sur le nouveau Droit des télécommunicationsMême si, avant de mettre fin à la prolongation des délais de dépôt des amendements, le Département dirigé par Nadia Calviño et les groupes socialistes et unis Nous pouvons cherchera des accords communs au cours du premier mois de 2022.

Cette règle, qui va stimuler la diffusion de la technologie 5G dans tout le pays, est suivie de près par Movistar, Vodafone ou Orange, et pas seulement parce que mettre un cadre législatif pour l’entreprise, mais parce que le taux qu’ils paient pour le Financement RTVE. Après cela, sera traitée la loi audiovisuelle, et en parallèle, ou plus tard, la création d’entreprises.

Une autre Commission qui aura un premier trimestre 2022 chargé sera celle de la Transition écologique, présidée par le représentant de United We Can, Juantxo López de Uralde. Une fois achevé le processus de la nouvelle loi sur les déchets, auquel ils ont conféré une pertinence maximale en raison des délais exigés par l’UE et en raison de la préférence des politiques environnementales du gouvernement, les membres de la Commission travailleront sur la loi pour la création de la Fonds de durabilité électrique et dans celui de la rrépartition des émissions de CO2. Les deux sont conçus pour réduire le prix de l’électricité. L’importance que l’Exécutif veut donner aux deux est évidente.

L’abrogation définitive de la « loi du bâillon » est une autre règle de la plus haute priorité en raison de sa nature symbolique. À l’instar de la réforme du travail du gouvernement de Mariano Rajoy, les forces politiques de gauche y voient une représentation transparente de ce qu’était « la contre-réforme » du populaire, selon les mots de Pedro Sánchez. La présentation, au sein de la commission des affaires intérieures, cherchera à concilier les amendements conjoints convenus par le PSOE et United We Can avec les exigences d’ERC ou d’EH Bildu, qui veulent plus d’ambition. Même s’il y aura des débats délicats, notamment concernant les retours à chaud, il n’y a pas de foyers de rébellion parmi les alliés parlementaires du gouvernement.

La réforme du travail sera une autre chanson.