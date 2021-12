Le PSOE priorise les partenaires pour la réforme du travail mais n’exclut pas les C

30/12/2021

Le à 23:47 CET

Juanma Romero

Le gouvernement termine l’année avec le réforme du travail approuvé, publié au BOE et déjà en vigueur. Dans 30 jours ouvrables, au maximum, l’arrêté royal-loi doit être soumis au débat et au vote au Congrès, mais l’Exécutif n’est pas sûr de sa validation. Bien au contraire. Ses partenaires habituels (PNV, ERC et Bildu) sont toujours installés dans le non et nécessitent des modifications du texte. Mais Ciudadanos a une position plus tempérée et ne ferme pas en bande pour donner son soutien ou, du moins, son abstention, même si ses neuf voix seraient insuffisantes. Les socialistes, disent des sources de la direction parlementaire à ce journal, vont essayer d’attirer leurs alliés parlementaires, mais ne pas exclure l’inclusion des oranges dans l’équation. À Unidos Podemos, cependant, ils ne croient pas à la disposition du parti d’Inés Arrimadas et doutent que ce soit une issue.

Une semaine s’est écoulée depuis que le patronat et les syndicats ont clos avec le gouvernement la réforme du marché du travail, engagée à Bruxelles et dont le point central est l’approche de l’intérim (26,02%, selon l’INE), bien qu’elle aussi cherche à rééquilibrer les relations de travail et à incorporer dans la législation ordinaire les ERTE, utilisé comme mécanisme de flexibilité interne et pour éviter les licenciements. Un décret qui suppose, pour son promoteur, la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, un « changement de paradigme », une réforme « historique » qui, contrairement aux précédentes, « récupère » les droits des travailleurs et ce n’est pas un revers pour eux. Mais ces arguments, à eux seuls, ne convainquent toujours pas PNV, Bildu ou ERC.

Les deux formations basques revendiquent la priorité des accords autonomes – les « respect de son propre cadre de travail« , selon les termes des ‘jeltzales’—. Les républicains le partagent aussi et, comme Bildu, considèrent que la formulation est insuffisante, qu’elle n’est pas ambitieuse. ERC la récupération de l’autorisation administrative de licenciement collectif est manquante, le retour au traitement des salaires ou l’allongement des indemnités de départ que la réforme du PP de 2012 est devenue caduque. Ces aspects qui, rappellent-ils dans United We Can, n’apparaissaient pas dans leur accord de coalition avec le PSOE et que, par conséquent, Ils n’ont pas été sur la table du dialogue social, ils ne peuvent donc pas entrer au Congrès maintenant.

CCOO et UGT sont engagés dans des conversations discrètes avec des groupes pour tenter de les persuader que l’accord soit validé sans modifications substantielles qui effraient la CEOE. Pedro Sánchez (ainsi que Yolanda Díaz) a déjà fait clairement savoir qu’il ne voulait pas de changements significatifs : il est « de bon sens » que le Parlement respecte le pacte avec les agents sociaux, s’est-il las de répéter mercredi lors de sa comparution de fin d’année. à Moncloa.

« On continue pareil, dans le non », dit ERC

Les socialistes pensent qu’il existe un moyen d’avancer avec de petites forces, telles que Más País ou Compromís. Mais ils admettent leur inquiétude concernant PNV, Bildu et ERC. « On parle aux groupes et on voit les deux partis basques très rigides. Ils se marquent et nous venons de la tension dans la négociation des Budgets », indiquent-ils à des sources de la direction parlementaire. Dans les conversations pour les comptes de l’Etat, ceux d’Arnaldo Otegi ont clôturé l’accord avec le PSOE devant le PNV, un course à laquelle s’ajoute la compétition en Euskadi pour un électorat qu’ils partagent. Le PSOE met en garde contre une difficulté supplémentaire : que la pression exercée par CCOO et UGT est, dans ce cas, hors de propos, puisque les deux centrales sont minoritaires en Euskadi, où le la représentation des travailleurs est colonisée par l’ELA et le LAB, et tous deux rejettent la réforme du travail. Un obstacle que United We peut également apprécier.La dynamique avec CKD est différente, socialistes et mauves sont d’accord, car dans ce cas la poussée des deux syndicats majoritaires risque d’avoir plus de force, puisque « leur assise sociale vient » de cet univers. La direction républicaine à Madrid reconnaît les contacts avec les centrales, mais pour l’instant elle n’est pas convaincue par leurs arguments. « On continue pareil, dans le non« Ils avouent et déplorent le manque de dialogue avec le gouvernement et avec les deux partis qui le soutiennent, un fait qu’ils nient dans l’équipe de Díaz et dans l’environnement du porte-parole du PSOE au Congrès, Héctor Gómez.

La lecture qu’en tire la direction socialiste est quee « ce n’est pas de la pure mise en scène » la position de départ des groupes, mais conviction. « Il faut laisser mûrir les choses », ont-ils souligné ce jeudi avec inquiétude dans la direction socialiste. « Mais nous pensons qu’il faut travailler dur sur l’accord et mettre quelque chose sur la table. Ils ne changeront pas leurs critères pour rien. Ils ont besoin d’une sortieEt laquelle ?Une alternative, expliquent-ils, serait le traitement du décret en projet de loi, qui permettrait aux groupes d’introduire des amendements, ou de négocier des changements dans d’autres initiatives, comme cela a été fait avec les Budgets, qui ERC débloqué lorsqu’elle a obtenu des garanties de protection des langues co-officielles dans la loi audiovisuelle.

Étant donné les difficultés qu’ils rencontrent avec les membres de la législature, au PSOE, ils se tournent vers Ciudadanos. Le président n’a fermé la porte à aucun groupe lors de sa comparution mercredi, et a affirmé que la réforme est « équilibrée »., « transcende les idéologies » et « devrait représenter toutes les formations politiques ». Il n’y a pas de négociation ouverte avec les oranges, seulement des contacts « informels » avec le porte-parole au Congrès, Edmundo Bal. « Ils font partie de ceux à qui nous pensons pouvoir céder, même si pour l’instant nous donnons la priorité aux groupes d’investiture », reconnaissent-ils dans la direction parlementaire, qui à son tour est constamment en contact avec le dôme violet de la chambre basse et avec l’exécutif. .

Cs a été la clé pour Sánchez dans les dernières extensions de la état d’alerte : ils se sont manifestés avec leur vote et avec le PNV, alternative aujourd’hui plus complexe : la consolidation de l’entente parlementaire avec ERC, PNV et Bildu s’est déroulée parallèlement à l’abandon par le gouvernement des oranges, de plus en plus diluées. Ses neuf députés, d’ailleurs, ne se suffisent pas à eux-mêmes et pourraient retirer d’autres petites formations. Mais cette route n’est pas fermée pour le PSOE. Pour le PGE de 2021, le PSOE cherchait des Cs, mais cette voie, rejetée par Pablo Iglesias, s’est échouée.

« Ils les lapident »

A Moncloa, de même, ils n’excluent pas « pas de soutien, pas de groupe », et ils insistent sur le fait que, peu importe à quel point ils s’accrochent maintenant au non, les partis finiront par bouger, car « ils ne peuvent pas rejeter une réforme du travail soutenue par les syndicats et les employeurs ». « Le temps fera son travail », soulignent-ils. « C’est difficile comme tous les décrets-lois que nous portons à validation, comme cela s’est également produit avec les Budgets de 2022. Nous allons devoir travailler chaque appui avec plus de dévouement si possible et en étant très convaincant. Les agents sociaux seront des alliés aussi. », indique un ministre socialiste de l’espace économique, qui conclut que la « clé », pour attirer le PNV, ils peuvent être « les hommes d’affaires basques ». Antonio Garamendi, patron de la CEOE, « est basque et les connaît très bien », ajoute-t-il.

« Patience, nous n’avons pas d’autre choix », prescrivent également des sources très proches de Díaz. Dans l’environnement du deuxième vice-président et ministre du Travail, ils pensent aussi que les partenaires finiront par céder, comme cela s’est produit avec la loi sur les coureurs, à laquelle ils s’étaient initialement opposés. Le décret a été traité comme un projet de loi et a finalement été approuvé sans modification. L’alternative, rappellent-ils, est de revenir à la législation du PP. « Ils ne peuvent pas abandonner cette règle. Qu’ils expliquent aux travailleurs de Catalogne qu’ils font cela – ils se disputent à propos d’ERC -: ils sont lapidés. Le Père Aragonès va-t-il dire à ses agents publics que ils pourront être licenciés Après avoir approuvé une opposition, quand est-il abrogé avec ce décret ? « Ils se souviennent aussi des républicains qui ont voté en faveur de l’investiture de Sánchez en 2020 » sachant que l’accord avec l’UP ne prévoyait ni le licenciement ni le traitement des salaires. «

Concernant la priorité des accords régionaux, dans Work, ils ne précisent pas quelle peut être la formule qui satisfait PNV et Bildu, mais ils préviennent qu’aucun contenu n’a été laissé ouvert dans les négociations avec l’association patronale et les syndicats et utilisent ensuite cet article dans les conversations avec les groupes : « Tu ne fais jamais ça« . Díaz, comme Sánchez, n’est pas favorable à des changements substantiels. » La vocation est que la réforme reste telle qu’elle est « , a-t-il déclaré mardi, après l’approbation du décret par le Conseil des ministres.

« La clé du dialogue social est respecter ce qui a été travaillé, et nous négocions depuis neuf mois », a abondé ce jeudi le cercle du vice-président. Le président du groupe violet l’a précisé ce jeudi dans une interview à Europa Press, dans une mise en garde claire aux partenaires : « Il y a C’est un risque réel que le CEOE sorte de l’accord et c’est le scénario souhaité par le PP.»

@jaumeasens (UP) met en garde contre le risque de perdre le CEOE avec des amendements des groupes à la réforme du travail https://t.co/WPZvhVu4HC pic.twitter.com/W7OoiSYRrp – Europa Press TV (@europapress_tv) 30 décembre 2021

Approbation par le FAES de la stratégie de CEOE

Chez United, on ne peut pas dire catégoriquement non aux Cs, mais ils comprennent que leur position est stratégique. C’est-à-dire que le parti d’Inés Arrimadas « ne partage pas« le décret, mais y voit l’opportunité de se différencier de PP et Vox, qui ont annoncé leur vote contre, et d’incarner la voix des « hommes d’affaires avisés ». Cette règle est difficile pour eux. Dans l’accord qu’ils ont signé avec le PSOE [en 2016] Ils défendent le sac à dos autrichien et augmentent le SMI de 1% et ils défendent le contrat unique et baissent les indemnités de départ. On ne croit pas qu’ils veuillent s’en approcher ». Ils argumentent que dans la loi des cavaliers on pensait qu’ils donneraient le oui parce que « la CEOE l’a essayé », et au final ils ont voté contre. « La priorité, ce sont les partenaires ». , concluent-ils », et une chose est que Cs décide de soutenir et une autre chose est que Comptons sur ces votes pour renoncer aux autres« .

La formation orange, telle que rapportée par El Periódico de España, est prête à soutenir le texte si les modifications demandées par les membres de gauche de l’exécutif ne sont pas introduites, et ils comprennent que la position la plus compliquée le PP l’a, car la réforme bipartite ne démantèle « aucun aspect significatif » de la loi de 2012.

« Les entrepreneurs ont rencontré un droit qui n’est pas influencé« , analysent-ils dans le PSOE. Dans le parti, pour souligner « l’incongruité » de Pablo Casado, ils se réfèrent à la déclaration de FAES, la fondation de José María Aznar, qui soutient la stratégie du CEOE de « limiter les dégâts » et admet que la norme « consolide » la législation du PP de 2012.

Les conversations subiront l’arrêt du dernier pull de Noël. Ensuite, ils vont accélérer, et le résultat, aujourd’hui, reste incertain.