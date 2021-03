Le PSOE proposera au Congrès d’arrêter les matchs de football en cas de cris homophobes

Le PSOE défendra ce mardi devant la Commission Culture et Sports du Congrès une initiative avec laquelle il cherche à ce que le Gouvernement promeuve une campagne contre la LGTBIphobie dans le sport en général et, en particulier, dans le football, et à cette fin il propose que les matchs sont interrompus pendant cinq minutes ou événements sportifs lors de leur inscription crier ou attitudes homophobes.

Les socialistes justifient la présentation de cette proposition non de loi avant le « grande hostilité « qui, selon eux, existe dans le sport en général, notamment dans le football, vers la présence de personnes visibles de LGTBI parmi les supporters, les équipes techniques, managériales et sportives.

Plus précisément, ils affirment que les études sur la population LGTBI révèlent qu’au moins le 6% de la population européenne se considère comme membre de ce groupe, ce qui, selon leurs calculs, signifierait qu ‘ »en Espagne, environ 1,3 million de personnes de LGTBI pratiqueraient des sports et 270 des 4453 athlètes de haut niveau que le Conseil Supérieur des Sports avait catalogué en 2017 appartiendraient à ce groupe « .

Et, par disciplines, ils calculent qu’il y aurait « un peu plus de 42000 footballeurs fédérés LGTBI« Selon les données officielles de 2016, parmi lesquelles 142 le feraient en tant que professionnels. Cependant, ils regrettent que » très peu « d’athlètes aient reconnu appartenir à ce groupe.

Par conséquent, avec sa proposition, le PSOE entend que le Conseil Supérieur des Sports promeuve un campagne de sensibilisation, formation et lutte contre la LGTBIphobie, ce qui pourrait également inclure des combats contre le racisme, la xénophobie et la violence haineuse, et qu’il s’adresserait aux athlètes, aux supporters, aux managers, aux techniciens, aux médias spécialisés et à la société en général.

Plus précisément, il suggère modifier le protocole d’action pour la restauration de la normalité dans les compétitions, épreuves ou spectacles sportifs visés à l’article 15.2 de la loi contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport.

Cet article stipule que l’arbitre ou le juge sportif peut suspendre provisoirement la manifestation sportive en cas de comportement violent, raciste, xénophobe ou intolérant, et les socialistes veulent que les actes «intolérants» contre la communauté LGTBI ou la violence contre les femmes soient inclus dans cette relation.

La proposition du PSOE appelle également le gouvernement à promouvoir, dans le cadre de ses compétences, cours envers le personnel managérial, technique et sportif, respect de la diversité et, en général, et de la réalité des personnes LGTBI en particulier, à la manière de ceux enseignés par l’association Sports et Diversité de la Communauté de Madrid.