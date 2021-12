Le PSOE qualifie 2021 d’année « d’avancées et de conquêtes »

31/12/2021 à 14:26 CET

Le PSOE a célébré la clôture d’une année de « avancées » et « conquêtes » dans lequel il a œuvré pour que « la juste reprise atteigne tous les citoyens », et a avancé qu’en 2022 il continuera à gouverner pour « élargir les droits et libertés ».

C’est ainsi que le PSOE l’a célébré à travers une publication sur son profil Twitter dans laquelle a partagé une vidéo dans laquelle il a détaillé les différentes avancées qu’il a promues cette année, telles que la réforme du travail, l’augmentation des retraites, la nouvelle loi sur l’Éducation, la Formation professionnelle et les Universités, l’augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel ou du Revenu Minimum Vital.

Une année de progrès et de conquêtes vient de s’achever. Une année au cours de laquelle, malgré les difficultés, nous avons œuvré pour qu’une juste reprise parvienne à tous les citoyens. En 2022, nous continuons de gouverner pour étendre les droits et les libertés. ✊🏽 #Avance_ pic.twitter.com/WAyVwV2zOQ – PSOE (@PSOE) 31 décembre 2021

La loi sur le logement ou la Mémoire démocratique, Outre l’approbation des budgets généraux de l’État, il y a eu d’autres réalisations soulignées par le PSOE, qui a également souligné la 20 millions de personnes employées ou que l’Espagne a été le « premier pays à recevoir des fonds européens ».

« La pandémie n’a pas été un frein, mais un accélérateur pour le gouvernement espagnol Lorsqu’il s’agit de promouvoir les réformes et les avancées sociales dont notre pays a besoin, des avancées inclusives qui ont vocation à perdurer dans la durée puisqu’elles ont le soutien et l’accord des agents sociaux et de la plupart des forces politiques, dont ils ont compris qu’il s’agit un temps pour s’impliquer et abandonner les intérêts du parti », a déclaré le Premier ministre et secrétaire général du PSOE, Pedro Sánchez, dans la vidéo.

Précisément, en ce qui concerne la pandémie, le PSOE a salué le taux de vaccination en Espagne, où 90 pour cent de la population de plus de douze ans a reçu le calendrier initial complet, tandis que la vaccination des enfants entre cinq et onze ans progresse vers un rythme « extraordinaire ».

Dans la vidéo, l’éruption du volcan Cumbre Vieja sur l’île de La Palma, où maintenant « la tâche de reconstruire et de relancer commence« .

Dans le même ordre d’idées, le Groupe parlementaire socialiste s’est exprimé au Congrès, qui a indiqué dans son profil Twitter qu’en 2021 il avait promu des initiatives quie « ils améliorent la qualité de vie des gens ».

« Et en 2022, nous continuerons à travailler pour une reprise économique et sociale juste, en plus de renforcer et d’étendre droits et libertés de la citoyenneté « , a ajouté, pour conclure par un » nous continuons d’avancer « .