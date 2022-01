Le PSOE s’est mis d’accord il y a un mois avec Teruel Il y a pour arrêter la contamination des macro-fermes

01/11/2022 à 18:24 CET

Angel Alonso Giménez / Elena Marín

Le Congrès a approuvé il y a trois semaines la nouvelle loi sur les déchets et les sols contaminés grâce au soutien de 182 députés, dont 120 du PSOE et 35 d’Unidos Podemos. Un article de la norme, 28.4, que Teruel Existe a réussi à amender avec l’accord des socialistes, est un pas de plus dans la lutte contre les atteintes à l’environnement générés par les macro-fermes.

L’adjoint de la plateforme Teruel, Tomás Guitarte, a annoncé son soutien à la loi lors de la session plénière qui l’a approuvée et l’a transmise au Sénat, où elle se trouve actuellement. Il n’est donc pas en vigueur, mais le moment approche où il le sera. La raison pour laquelle les habitants de Teruel ont dit « oui » était due au seul amendement qu’ils ont présenté, destiné à l’utilisation énergétique du « slurry », déchets d’origine organique à impact environnemental. Les grandes, moyennes ou petites exploitations produisent évidemment des quantités importantes de lisier. En Aragon, communauté dans laquelle le secteur de l’élevage a l’un de ses bastions, la promotion et l’articulation de systèmes pour son traitement sont essentielles, donc Guitarte a essayé de profiter de la loi sur les déchets pour ouvrir cette porte.

Elle a été fixée à l’article 28.4 précité, qui institue la promotion par les autorités compétentes du « compost » et l’utilisation du biogaz à des fins énergétiques, soit afin qu’il puisse être utilisé directement sur place, comme combustible, comme matière première pour des procédés industriels ou pour l’injection dans le réseau de gaz naturel sous forme de biométhane. Le député de Teruel a exposé sa motivation lors de la session plénière du Congrès qui a rejeté le retour de la norme, et a donc commencé à la traiter, en mai de l’année dernière.

Il a alors dit : « Allons attirer l’attention sur les déchets du bétail, en particulier sur le fumier et le lisier. La loi n’aborde guère la question à l’article 28 avec une approche restrictive ; en fait, les mots fumier et lisier ne sont pas dans la loi (…) Nous pensons que cette loi déchets devrait établir quelques lignes pour garantir l’incorporation du fumier à l’économie circulaire de manière plus complète et efficace ».

Et il a donné un exemple graphique : « Selon le ministère de l’Agriculture, en mai 2020 il y avait plus de 31 millions de porcs en Espagne, dont 8,7 millions en Aragon. Les techniciens estiment que les porcs génèrent des excréments, du fumier et du lisier par jour qui représentent entre 5 et 10 % de leur poids. Certains critères que nous devons améliorer dans cette loi sont de gérer, traiter et valoriser un déchet qui, comme on le voit, est si important en volume et un problème qui menace la rentabilité des élevages (…) Fumier et lisier savec un déchet qui sans traitement contamine les sols et les aquifères« .

Le soutien du PSOE

Des sources parlementaires ont déclaré à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe éditorial que ce média, au courant du processus de loi sur les déchets au Congrès, qui Les conversations de Guitarte avec les interlocuteurs socialistes n’ont pas été faciles. Finalement, le représentant de Teruel Existe a accepté une transaction purement technique, puisque les termes « lisier » et « fumier » n’entraient pas dans la rédaction finale. Cependant, comme dans la philosophie du précepte il y avait déjà l’engagement pour le recyclage énergétique des déjections animales, a opté pour l’accord avec le PSOE, et par conséquent, pour avoir voté en faveur de la règle.

Le 17 décembre, la plateforme, voyant l’amendement inclus dans l’avis issu de la Commission de transition écologique, une étape avant le « ok » de la séance plénière, a publié un communiqué dans lequel elle se déclare satisfaite de l’opération. avec le groupe socialiste. Le « lisier résiduel du bétail » serait une « source d’énergie renouvelable grâce à la génération de biogaz et de biométhane », a indiqué l’organisation sur son site Internet.

Alberto Garzon. | Alba Vigaray

Il ajouta tout de suite après ce paragraphe : Guitarte « exprime l’inquiétude quant à la manière dont actuellement la gestion des sous-produits formés par les excréments et les lisiers des élevages intensifs génère impact sur les sols, les aquifères et aussi dans l’atmosphère avec l’émission de méthane« .

Le député de Teruel, lors de la session plénière du Congrès qui a ratifié la loi, le 23 décembre de l’année dernière, a expliqué la conséquences polluantes de certaines installations d’élevage. Il n’a pas dit « élevage intensif », comme Teruel Existe une semaine plus tôt dans le communiqué, mais les sources de la Commission de transition écologique savent parfaitement quel est le problème et où il se situe. « Beaucoup des effets et impacts des déchets », a-t-il assuré sur la plateforme du Congrès, se retrouvent de différentes manières dans les zones rurales. C’est pourquoi nous avons besoin que les principes et les pratiques de l’économie circulaire constituent une caractéristique qui leur soit propre pour zones peu peuplées. »

L’objectif est « d’appliquer la technologie qui permet la génération de biogaz et de biométhane à partir de lisier », et aussi, de faire face « de manière décisive aux problème de contamination des sols et des aquifères ».

Le PP s’est abstenu et les C ont voté pour

Les sources citées ci-dessus expliquent que dans une macro-ferme, où les animaux sont entassés, la génération de lisier est plus que remarquable, en quantité bien plus importante bien sûr par rapport aux petites fermes. Il existe déjà des systèmes pour son traitement, notamment déplacement vers les décharges, où ils brûlent. Cependant, en raison d’une législation « laxiste », les déchets ne finissent pas toujours là où ils ne nuisent pas, mais plutôt dans l’environnement lui-même. Contrairement à l’élevage extensif, où l’écosystème absorbe les excréments sans problème, il n’en va pas de même dans les installations d’élevage intensif.

La boue, rappellent les sources, libère du méthane, et lors du dernier sommet sur le climat à Glasgow, un engagement a été signé par plus de 100 gouvernements, dont l’Espagne, à réduire ces émissions. Destiné à des usages énergétiques secondaires, ou au compost, les déchets organiques du bétail contribueraient grandement à atténuer les conséquences environnementales des macro-fermes. C’est l’adresse vers laquelle pointe l’article 28.4 de la loi.

Pedro Sánchez et Yolanda Díaz. | EPE

Le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, est la personnalité qui a animé le débat endiablé sur le modèle d’élevage espagnol, dans lequel coexistent des systèmes intensifs et extensifs. Ce dernier l’a défendu, mais le premier l’a remis en cause en raison de la qualité de la viande qu’il exporte et des conséquences écologiques. Le PP, surtout, mais avec lui des formations comme Vox et Cs, ont répondu avec énergie et ont même demandé sa démission. Les populaires, faut-il le rappeler, se sont abstenus en séance plénière du Congrès qui a entériné la norme. Cs voté pour.

Cependant, de toute la polémique, la réaction des ministres de l’aile socialiste a attiré l’attention. Pilar Alegria de Garzón a déclaré qu’il parlait à titre personnel; ce même mardi, le ministre de l’Agriculture, Luis Planas, a qualifié les propos de « malheureux », tout en protestant qu’il n’avait pas été consulté avant de lancer cette thèse au Guardian. Le président a regretté les déclarations du chef de la Consommation.

Chef du Gouvernement qui, quelques jours plus tard, à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, expliquait : « L’un des meilleurs moyens de protéger l’élevage extensif, traditionnel, plus familier et social, est d’arrêter ce modèle de macrofermes dans leur élan, dont les coûts écologiques – avec la contamination des eaux et des sols et l’émission de gaz – sont également associés à un modèle de production de masse, rapide et aussi bon marché que possible qui supplante le traditionnel.» Et il a ajouté que le « principal mobilisé » contre Cette prépondérance des macro-fermes sont les habitants du monde rural.

Ceci est corroboré par l’une des sources consultées : « L’utilisation actuelle du lisier provoque des courants d’air avec une très mauvaise odeur. Comme le dit une connaissance, si à Madrid ils devaient endurer ce fléau, le problème serait résolu en une minute « .