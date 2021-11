Le PSOE veut Mercedes González comme chef du parti à Madrid

13/11/2021 à 10:53 CET

Elena Marin

Vient le congrès régional du PSOE de Madrid, où Juan Lobato il a été proclamé nouveau secrétaire général de la formation après avoir battu le maire de Fuenlabrada aux primaires Javier Ayala.

Le Congrès servira à clore sa présentation politique, le document-phare d’objectifs et de stratégie qui guidera le parti dès lundi dans son activité politique dans la communauté, et à nommer les nouveaux membres de l’exécutif régional.

Dans cette présentation politique de près de 250 pages que les membres du parti ont pu étudier ces dernières semaines, ils parlent de la affaires extérieures et intérieures. Et dans ce dernier, presque dans les dernières pages du document, une date clé apparaît. Dans un délai maximum de cinq mois, soit avant mars 2022, le Groupe socialiste de la ville du Grand Madrid. Traduit, un organe qui rassemble tous les groupements de quartiers de la capitale et marque le cours politique de formation dans cette région métropolitaine. Et pour ça, Lobato veut quelqu’un avec défense politique, projection et expérience au niveau municipal en tant que Mercedes González, le délégué du gouvernement de Madrid.

Le congrès doit remplir les conditions formelles et le candidat doit être élu directement par le militantisme de la ville, mais le le pari du nouveau secrétaire général est clair, comme indiqué dans leur environnement : « Elle est prête, elle peut le faire et elle veut aussi le faire. » Jusqu’à présent, elle a préféré ne pas se prononcer en public sur sa candidature et se concentrer sur ses fonctions de déléguée du gouvernement. Mais la vérité est que son saut en tant que conseiller municipal à la délégation gouvernementale a été fait pour l’investir en tant que plus grand projection et visibilité, que le nouveau chef du parti à Madrid la veut à ses côtés, qu’elle a un discours politique éloquent et que sa relation avec les Simanquistas (liée à Rafael Simancas) et sa relation personnelle avec Pedro Sanchez ils indiquent très clairement quel sera le résultat.

Course longue distance

Dans ce processus de reconstruction de la formation socialiste à Madrid, dont les échecs électoraux se sont répétés tant dans la capitale que dans la Communauté ces dernières années, comme le reconnaît la présentation politique qui est votée ce week-end, la nouvelle direction veut créer un billet laissé, dans le style Ayuso-Almeida, qui réactive le discours politique du parti et lui permet de retrouver, au moins, la position de leaders de l’opposition que More Madrid leur a volée lors des dernières élections.

Ceci, préviennent-ils dans la formation, ne signifie pas qu’ils commencent le course jusqu’en 2023 déjà avec l’objectif fixé de perdre contre Ayuso et Almeida, ce que beaucoup au sein du parti se reprochent, mais le pari est fait avec l’idée qu’il s’agit d’un marathon auquel il faut résister. C’est-à-dire, sortir pour gagner à la première opportunité électorale depuis un an et demi, mais avec l’idée que le tandem politique rester dans le temps si 2023 tourne mal. Le pari est sur le moyen-long terme et afin que les candidats vedettes et éphémères ne s’y faufilent pas.

En route pour la mairie

Être à la pointe de la stratégie politique et former ce tandem avec Lobato, en tout cas, n’est pas forcément synonyme d’être candidat. Ou pas encore, mais des sources de Ferraz ils n’hésitent pas à reconnaître que González est leur pari principal, rapporte Juanma Romero. La déléguée du gouvernement ajoute désormais à son expérience municipale son travail à la tête d’une administration dont on n’entend parler que lorsque quelque chose tourne mal. Manifestation incontrôlé, actions policières remis en cause ou, dans le cas particulier de González, querelles publiques avec le maire, avec qui il entretient malgré tout une bonne relation personnelle, comme l’indique son environnement. Avant, six ans à la mairie de Madrid dans l’opposition et même comme conseiller à l’Assemblée de Madrid.

Mais à l’hôtel de ville de Madrid en ce moment c’est Mer Espinar en tant que porte-parole du groupe et, contrairement à ce qui s’est passé avec Pepu Hernandez, chercher de la visibilité dans la rue, donner un coup de pied à la ville quartier à quartier et à la recherche de son trou. Leur devise, en fait, est qu’il faut faire plus de rues, passer plus d’heures avec les voisins à les écouter et à transmettre leurs propositions en personne que de le faire uniquement à travers les réseaux ou les médias. « Il a faim », disent-ils dans le parti en référence à ses aspirations politiques. Mais Espinar est à peine la tête visible des socialistes dans la capitale depuis deux mois et a encore un long chemin à parcourir pour être reconnu comme le visage du PSOE par les citoyens.

Bien que le futur pari pour cette place soit actuellement Mercedes González, les deux pourraient aspirer à être candidats à la mairie de Madrid lors de la convocation électorale de 2023 et nous devrons voir comment le parti évoluera dans les prochains mois.

Nouvelle équipe

D’un autre côté, Lobato voulait commencer le conclave socialiste avec un nom déjà sur la table. Le député Marta Bernardo sera votre numéro deux dans le match, le nouveau secrétaire d’organisation du PSOE-M. Pour le moment, c’est le seul nom qui a été officiellement confirmé. Dimanche, on connaîtra le reste des membres du nouvel exécutif de la formation, qui sera composé, selon Lobato lui-même, d' »équipes intergénérationnelles » et avec un objectif clair : réorganiser le jeu, le renverser. et l’encourager vers 2023 à la fois contre Ayuso-Almeida et Más Madrid.