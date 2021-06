Le Pssr du batteur de Guns N’ Roses, Frank Ferrer, sortira le single “She’s All Right”

Après avoir émergé fin 2019, PSSR, la formation rock basée à New York avec GUNS N’ ROSES le batteur Franck Ferrer, a sorti son premier single “Cassé” (avec une apparition en tant qu’invité de GUNS N’ ROSES guitariste Richard Fortus). Cela a été suivi de deux morceaux à saveur rock également new-yorkais, “Dernière fois” et “Pousser”.

Maintenant, après un passage en hibernation, PSSR est de retour avec sa première nouvelle musique de 2021 — le prochain single “Elle va bien”, qui sortira numériquement le 16 juin via Records de robot d’or. C’est un autre morceau de rock classique qui est fidèle à la tradition du rock new-yorkais.

Avec des guitares endiablées et d’énormes cymbales s’écrasant sur le refrain, “Elle va bien” est une chanson sur… oui, vous l’avez deviné – une fille. Une fille dont la place dans PSSRla vie ne fonctionnait pas à l’époque. Ce n’était pas de sa faute, mais finalement il était temps de partir. Pas d’émotions fortes – “Elle va bien”.

PSSR est complété par le charismatique Eric Jakobsen au chant et à la guitare, bassiste à bascule Brett Basse (Greg Allman), et ligoté par un compagnon guitariste/producteur principal Rob Bailey (tout le monde de Delta Goodrem à David Johansen).

Ferrer rejoint GUNS N’ ROSES en 2006 en tant que remplaçant temporaire pour Bryan Mantia. Avant qu’il ne le sache, Ferrer était membre permanent de GN’R, contribuant à cinq chansons sur le “Démocratie chinoise” album.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).