Le PSV Eindhoven commence à accepter les parrainages Bitcoin ⋆ Crypto new media

L’équipe de football européenne Philips Sport Vereningin – mieux connue sous le nom de PSV Eindhoven – a signé un partenariat avec un échange local de crypto-monnaie. Une partie des conditions stipule que le club recevra l’intégralité du parrainage en bitcoin.

Le PSV obtient le BTC

Le club européen a annoncé le partenariat avec Anycoin Direct plus tôt cette semaine, soulignant que le PSV deviendra donc l’une des premières grandes équipes de football de l’UE à avoir l’intégralité du parrainage payé dans la crypto-monnaie principale.

L’échange d’actifs numériques deviendra le partenaire officiel pour les deux saisons suivantes. Les deux parties visent à mieux faire connaître les crypto-monnaies et la plateforme de trading en Europe.

CryptoPotato a contacté Sander Jacobs, responsable des partenariats et du développement commercial, qui a confirmé que le PSV conserverait les fonds en BTC, mais il a un stop loss auquel il vendrait au cas où la valeur de l’actif chuterait beaucoup.

Jacobs a également noté que l’équipe croyait aux développements prometteurs de l’industrie des actifs numériques et a ajouté que plusieurs clubs aux Pays-Bas recherchaient également des partenariats similaires avec des échanges.

Il convient de noter que cet accord de parrainage entre un échange de crypto-monnaie et une équipe de football néerlandaise n’est pas un précédent. Plus tôt cette année, un autre club local – AZ Alkmaar – s’est associé à Bitcoin Meester et a reçu une partie des accords de parrainage en BTC.

Crypto et Bitcoin sont «très prometteurs»

Le communiqué indiquait que le PSV avait mis en place les portefeuilles BTC nécessaires pour faciliter l’accord de partenariat et recevoir les fonds. Frans Janssen, directeur commercial du PSV, a déclaré que les « possibilités et l’avenir qu’offre le monde de la crypto-monnaie sont très prometteurs ».

Il pense que l’emplacement du club – au cœur de la région de Brainport – lui permet d’être toujours très innovant, et l’espace des actifs numériques « s’intègre bien dans cette image ».

« Ayant grandi dans la région, le PSV a toujours été très proche de moi. En tant qu’entreprise technologique de la région de Brainport, nous sommes très heureux de travailler avec le PSV. Le paiement en Bitcoin marque la prochaine étape pour l’adoption de la crypto-monnaie dans l’UE. – a déclaré le directeur de l’exploitation d’Anycoin – Lennert Vlemmings.

