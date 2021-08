Le PSV Eindhoven détrône l’Ajax

08/07/2021 à 22:42 CEST

.

Un doublet de Noni madueke dans la première partie et deux buts de Yorbe Vertessen Oui Mario Götze dans la seconde, ils ont donné la Super Coupe des Pays-Bas au PSV Eindhoven (0-4) et ont renversé l’Ajax, qui a joué toute la seconde mi-temps avec un homme de moins en raison de l’expulsion de l’Argentin Nicolas Tagliafico.

AHA

PSV

Ajax

Pasveer; Mazraoui, Bois, Lisandro (Magallan 86′), Tagliafico; Gravenberch, Klaassen (Rensch 46′), Aveugle (Ekkelenkamp 74′) ; Berghuis (Danilo 74′), Haller (Neres 61′) et Tadic.

PSV

Drommel ; Mwene (Teze 46′), André, Boscagli, Max (Oppegard 81′) ; Van Ginkel, Götze, Sangaré (Propper 61′) ; Madueke (Evêque 73′), Gakpo et Zahavi (Vertessen 46′).

Buts

0-1 M.2 Madueke, 0-2 M.29 Madueke, 0-3 M.76 Vertessen, 0-4 M.89 Götze.

Arbitre

Bjorn Kuipers (Pays-Bas). TA : Klaassen 33′ / Zahavi 32′, Teze 73′. TR : Tagliafico 40′.

Incidents

La finale de la Super Coupe des Pays-Bas s’est jouée à la Johan Cruijff Arena devant quelque 25 000 fans de l’Ajax et 1 600 fans du PSV Eindhoven.

Avec l’autorisation de la saison 2019/20, suspendue par la pandémie, l’Ajax avait remporté les cinq dernières compétitions disputées aux Pays-Bas : deux Ligues, deux Coupes et une Super Coupe. La défaite de ce soir marque la fin d’une hégémonie dans le football néerlandais qui semblait consolidée.

L’équipe d’Amsterdam a payé cher pour avoir commencé la pré-saison à mi-course, car la plupart de ses internationaux ont récemment rejoint l’équipe, par rapport au PSV qui disputait les précédents tours de la Ligue des champions depuis la deuxième quinzaine de juillet.

L’équipe d’Eindhoven a dominé la majorité du match et a marqué le premier à la deuxième minute avec un but spectaculaire de Madueke, une promesse britannique de 19 ans qui s’entraîne au PSV depuis trois ans. L’attaquant a reçu le ballon près de la ligne médiane et a laissé deux défenseurs de l’Ajax derrière avec un galop spectaculaire sur l’aile droite. En entrant dans la surface, sans réfléchir à deux fois, il a tiré du pied gauche sur le poteau court et a battu le gardien de but par le bas. Remko pasveer.

L’Ajax a répondu en attaquant comme si le match était sur le point de se terminer. Un en-tête du nouveau signé Steven Berghuis touché le bois après la touche du gardien Joël Drommel. Peu de temps après, le VAR a annulé précisément un but de Sébastien Haller pour hors-jeu et tête de Davy Klaassen c’est allé trop haut.

Lorsque le tirage au sort des rojiblancos semblait proche, l’homme de la nuit est réapparu. Madueke rentré dans la zone rivale à toute allure après un contrôle spectaculaire de Mario Götze et il fit remonter le second au tableau d’affichage d’un tir similaire au premier, mais cette fois avec sa jambe droite.

La cerise sur le gâteau pour la première partie du PSV a été l’expulsion de Nicolas Tagliafico. L’international argentin a fait une entrée intempestive André Ramalho lors d’un set sur l’aile droite et l’arbitre Björn Kuipers il considérait que c’était suffisamment sérieux pour lui montrer le carton rouge.

Avec deux buts encaissés et un homme de moins, l’Ajax s’est lancé dans une mission presque impossible en seconde période. Mazraoui a tenté sa fortune à distance et Gravenberch eu une bonne chance avec un coup franc. Ceux d’Amsterdam attaquaient de plus en plus désespérément et laissaient des écarts, ce dont le PSV a su tirer parti.

Le troisième et le quatrième du set d’Eindhoven tombèrent comme des fruits mûrs. Le Belge Vertessen a culminé en 76 un beau jeu d’équipe après une perte du ballon par l’Argentin Lisandro Martinez. Au bord de la fin de match, et avec l’Ajax à genoux, Götze a battu Pasveer.