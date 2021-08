Le PSV et Monaco en route pour le dernier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions

03/03/2021 à 22:58 CEST

Le PSV Eindhoven bat (3-0) le Midtjylland danois et met un pied et demi dans la dernière phase à élimination directe de la Ligue des champions, où, sauf surprise, il y aura également le Monaco, qui a gagné 0-2 dans le domaine du Sparta Prague.

Madueke, Götze et Gakpo condamnés moins d’un quart d’heure avant les vacances pour le PSV, tandis que Tchouameni et Volland ont été les artisans du triomphe monégasque en République tchèque. Shaktar bat Genk (1-2) et il est aussi proche de son but comme Malmö, qui a battu les Rangers (2-1). De leur côté, Cluj et Young Boys (1-1) l’ont laissé en suspens lors du match retour.

Plus de problèmes auront Red Star et Olympiacos. Deux des habitués de la Ligue des champions n’ont pas affirmé leur statut de favoris et leur puissance à domicile et n’ont pas pu avec Sheriff et Ludogorets, respectivement. A Belgrade, Diony a répondu au but de Castañeda mais le double carton jaune de Kanga à la 58e minute a compliqué le match pour les Serbes. Tout se décidera en Moldavie.

Les habitants du Pirée ont tout aussi mal. En Grèce, l’Olympiacos a buté contre les Bulgares Ludogorets (1-1) à cause d’un but de Despodov à la 50e minute et seul Camara a réussi à égaliser à la 87e minute. Demain mercredi ce sera au tour du Spartak Moscou-Benfica, du Dinamo Zagreb-Legia Varsovie et du Ferencvaros-Slavia Prague. Salzbourg et Brondby, exemptés, joueront le dernier tour.