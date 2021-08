Le PSV lance HODLing Bitcoin après un partenariat avec Anycoin Direct

in

Le PSV Eindhoven, un club de football néerlandais d’Eredivisie, a signé un accord de sponsoring de deux ans avec la plateforme de trading de crypto-monnaie Anycoin Direct. Le club a annoncé cette nouvelle le 17 août, notant que cet accord en fera le premier grand club de football de l’Union européenne à recevoir l’intégralité du parrainage en Bitcoin (BTC/USD).

Selon l’annonce, cet accord vise à mieux faire connaître les crypto-monnaies et à promouvoir Anycoin Direct en Europe. Le PSV affirme que plusieurs sociétés de cryptographie étrangères cherchaient le même accord. Cependant, il a décidé de rejoindre Anycoin Direct car c’est une entreprise de confiance dans la région d’Eindhoven. Selon le club, choisir Anycoin Direct lui a offert un partenaire international fiable avec des racines locales.

Le PSV aurait l’intention de HODL le BTC qu’il reçoit et a déjà mis en place des portefeuilles crypto pour stocker les crypto-monnaies. Malgré son approche haussière des crypto-monnaies, le club n’a pas révélé la valeur de l’accord.

Commentant ce partenariat, Frans Janssen, directeur commercial du PSV Eindhoven, a déclaré que l’espace crypto offre de nombreuses possibilités et un avenir prometteur. Il a ajouté que le PSV s’efforce de rester innovant et que l’adoption des crypto-monnaies s’intègre bien dans ses plans.

Les plateformes de cryptographie continuent de stimuler l’adoption massive des actifs numériques

Dans l’annonce, Lennert Vlemmings, COO d’Anycoin Direct, a déclaré :

Grandir dans la région du PSV a toujours été très proche de moi. En tant qu’entreprise technologique de la région de Brainport, nous sommes très heureux de travailler avec le PSV. Le paiement en Bitcoin marque la prochaine étape pour l’adoption de la crypto-monnaie dans l’UE.

Cette nouvelle intervient après la première incursion du PSV dans le secteur naissant en avril de cette année en mettant aux enchères un NFT de sa victoire finale en Coupe d’Europe 1 contre Benfica. Alors que le club a revendiqué le titre d’être le premier club de l’UE à accepter le montant total des fonds de parrainage en BTC, ce n’est pas le premier club de football néerlandais à forger un partenariat stratégique avec une plate-forme cryptographique.

En juin de cette année, Alkmaar Zaanstreek, communément appelé Az Alkmaar, a signé un accord de quatre ans avec Bitcoin Meester. L’accord a vu Az Alkmaar accepter une partie de ses fonds d’approbation en BTC. Le club a annoncé qu’il conserverait le BTC qu’il reçoit dans son bilan et deviendrait le premier club néerlandais à le faire.

Outre le PSV et Az Alkmaar, d’autres clubs de football qui ont adopté les espaces crypto et NFT incluent, sans s’y limiter, le PSG, Manchester City et Everton.

