« Le PSV n’est pas une finale, mais on joue tout comme s’ils l’étaient »

12/08/2021 à 18:03 CET

L’entraîneur de la Real Sociedad, Shérif Imanol, Il n’a pas voulu qualifier de final le duel que son équipe devra affronter ce jeudi avec le PSV Eindhoven, dans lequel seule la victoire vaut pour continuer en Ligue Europa, mais a souligné qu’il pose « tous les matchs comme s’ils étaient finales, bien qu’elles ne le soient pas. »

« Depuis que je suis ici, j’aurai joué une quinzaine de finales, mais nous n’en avons pas vraiment joué plus d’une en 34 ans et il a remporté un titre », s’est souvenu Alguacil à l’approche de ce match lorsqu’il s’est souvenu de la Trophée de la Copa del Rey 2020, qu’il différencie nettement du match de ce jeudi, qui est en revanche « très important » pour le club de Saint-Sébastien.

Il a décrit le PSV comme « un grand rival », comme il l’a démontré lors du match aller malgré le match nul, et a assuré qu’il voyait son équipe « prête pour le défi », tout en mettant en garde contre la puissance de la contre-attaque de l’équipe néerlandaise qui « ne passe pas ». comme cela s’est produit avec Vinícius dimanche. «

« Ils peuvent jouer dans les transitions car ils ont des gens très rapides et en dehors de leur proposition, cela dépendra aussi de la façon dont nous attaquons », a-t-il déclaré. Shérif, et a souligné que « dans toutes leurs lignes, ils ont des joueurs avec un haut niveau technique, des gens avec des finitions, des arrivées… très complets ». « Pour moi, le meilleur rival du groupe », a-t-il ajouté.

L’absence de but a également été analysée par Shérif, après trois matches de championnat sans marquer, et a révélé que ses joueurs ont été rassurés à cet égard en mettant « en vidéo les matchs contre l’Espanyol, le Sturm Graz à domicile ou la première mi-temps contre le Real Madrid ». « Ils sont tous meilleurs que 3-4 en Coupe au Bernabéu l’an dernier, mais ça change que cette fois nous avons gagné et maintenant il y a un manque de résultats », a-t-il déclaré.

Le joueur réaliste Mikel Oyarzabal, qui est apparu avec ShérifIl a rappelé que le Real a de l’expérience dans « la résolution de matches dans la dernière ligne droite, comme cela s’est produit à Naples la saison dernière, ou tout comme dans les dernières minutes les deux qualifications précédentes pour la Ligue Europa ont été obtenues ». « C’est pourquoi il faut se battre jusqu’au bout », a-t-il souligné.

L’attaquant international a prédit un « match dur et physique comme celui du premier tour ». « Le tirage en vaut la peine et le plan est de faire notre truc sans penser à ce que fait le rival », a-t-il souligné.