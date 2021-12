Le PSV peut-il détrôner l’Ajax en tant que champion d’Eredivisie ?

24/12/2021

Le à 13:56 CET

Le PSV de Roger Schmidt a atteint la fin de 2021 en tant que leader de l’Eredivisie avec un point d’avance sur l’Ajax Amsterdam, principal favori pour le titre.. Eliminée de la Ligue Europa, la priorité de l’équipe d’Eindhoven est de remporter le titre de champion.

11 – Le @PSV entre dans la trêve hivernale en tant que leader de l’Eredivisie pour la 11e fois ce siècle, remportant le titre de champion à sept des 10 occasions précédentes. Herbstmeister. pic.twitter.com/5SfyX4rl2B – OptaJohan (@OptaJohan) 23 décembre 2021

Les Néerlandais, qui totalisent 21 titres et ne se sont plus imposés depuis 2018, Ils ont un effectif particulièrement jeune (25,3 ans en moyenne) et des joueurs décisifs comme Cody Gakpo, Mario Götze ou Philipp Max.

Schmidt’s a signé 14 victoires, un nul et trois défaites jusqu’à présent cette saison 2021/22 en Eredivisie avec un total de 46 buts pour et 24 contre. Ils enregistrent 43 points, un de plus que l’Ajax (42) et quatre de plus que Feyenoord (39).

Exit champion, une question de précédent

Le PSV a été champion dans sept des dix dernières fois où il a atteint les vacances de Noël en tant que premier du classement de l’Eredivisie. Ce sera donc la onzième fois en ce 21e siècle que l’équipe d’Eindhoven atteint le sommet du classement..

Pire performance qu’ils aient eu en Ligue Europa : a terminé troisième des groupes après l’AS Monaco et la Real Sociedad et disputera la Conference League. Ils seront mesurés en tour avant les huitièmes de finale à Tel-Aviv, la nouvelle compétition continentale.