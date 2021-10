Le PSV s’impose au stade SK Sturm Graz (1-4)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les PSV consolidé une belle victoire après avoir battu 1-4 à Sturm Graz pendant le match joué dans le Arène de Merkur ce jeudi. Les SK Sturm Graz est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre AS Monaco par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le PSV n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Société réelle. Après le score, l’équipe Graciense est quatrième, tandis que le PSV C’est d’abord après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui PSV, qui a tiré le coup de canon sur le Arène de Merkur par un but de Ibrahim Sangaré à la 32e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La seconde moitié du duel a commencé d’une excellente manière pour l’équipe d’Eindhoven, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Ils étaient Zahavi à la minute 51. Mais plus tard, l’équipe locale a coupé les distances grâce à un but de Jon Gorenc-Stankovic à 55 min. Cependant, l’équipe visiteuse a pris ses distances en établissant 1-3 grâce à un but de Philippe Max à la 74e minute. L’équipe d’Eindhoven s’est jointe à nouveau, augmentant leurs différences pour porter le score à 1-4 avec un but de Yorbe Vertessen à la minute 78, clôturant ainsi le match avec le score de 1-4.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Sturm Graz qui sont entrés dans le jeu étaient Andreas Kuen, Manprit sarkaria, Anderson Niangbo, Alexandre Prass et Christoph Lang remplacement Ivan Ljubique, Jakob Jantscher, Kelvin Yeboah, Otar Kiteishvili et Stefan Hierlander, tandis que les changements dans le PSV Ils étaient Carlos Vinicius, Yorbe Vertessen, Armando Obispo, Eric Gutiérrez et Mauro Junior, qui est entré pour fournir Ritsu doan, Ils étaient Zahavi, Marco van Ginkel, Mario Götze et Cody gakpo.

L’arbitre a montré un total de sept cartons : trois cartons jaunes au Sturm Graz, spécifiquement à Otar Kiteishvili, Jusuf Gazibegovic et Jon Gorenc-Stankovic et trois à PSV (Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré et Cody gakpo). De plus, il y avait un carton rouge pour Ibrahim Sangaré (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Sturm Graz reste avec zéro point, au lieu de ne pas continuer en compétition et le PSV il s’élève à quatre points, occupant une place pour accéder à la phase suivante de la compétition.

Au tour suivant de la phase de groupes de la Ligue Europa, les deux PSV comme lui SK Sturm Graz jouera à domicile un nouveau match contre lui AS Monaco et la Société réelle respectivement.

Fiche techniqueSK Sturm Graz :Jorg Siebenhandl, Jusuf Gazibegovic, Gregory Wuthrich, Jon Gorenc-Stankovic, David Affengruber, Amadou Dante, Otar Kiteishvili (Alexander Prass, min.82), Ivan Ljubic (Andreas Kuen, min.46), Stefan Hierlander (Christoph Lang, min. 82), Jakob Jantscher (Manprit Sarkaria, min.68) et Kelvin Yeboah (Anderson Niangbo, min.78)PSV :Joel Drommel, Philipp Mwene, Olivier Boscagli, Ramalho, Philipp Max, Ibrahim Sangare, Mario Gotze (Erick Gutiérrez, min.81), Marco van Ginkel (Armando Obispo, min.81), Eran Zahavi (Yorbe Vertessen, min.65) , Ritsu Doan (Carlos Vinicius, min.65) et Cody Gakpo (Mauro Junior, min.90)Stade:Arène de MerkurButs:Ibrahim Sangare (0-1, min. 32), Eran Zahavi (0-2, min. 51), Jon Gorenc-Stankovic (1-2, min. 55), Philipp Max (1-3, min. 74) et Yorbe Vertessen (1-4, min. 78)