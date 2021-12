Le PSVR 2 a-t-il encore de quoi rivaliser avec le Quest 2 en 2022 ?

Quoi que vous pensiez de Meta et du Metaverse – et vous pouvez critiquer les deux pour beaucoup – l’Oculus/Meta Quest 2 est incroyablement populaire en ce moment. Qualcomm a laissé entendre que Meta avait expédié environ 10 millions de casques Quest 2 et qu’il s’agissait du produit de jeu vidéo le plus vendu sur Amazon lors du Black Friday.

Le PSVR 2 aura un énorme avantage matériel ; le Quest 2 a un avantage logiciel et prix.

Avant la Quête 2, l’histoire de la réalité virtuelle la plus réussie était peut-être le PSVR, qui a vendu 5 millions d’unités au début de 2020 et qui en a peut-être vendu plus depuis. Ce n’est qu’un petit pourcentage des 116 millions qui ont acheté des PS4, mais c’est toujours une réussite compte tenu de la niche de la VR lors de son lancement.

La question est, le PSVR 2 peut-il reproduire ce succès ? Car, malgré la popularité de la marque et les rumeurs d’améliorations du casque, le casque PS5 VR rencontre quelques obstacles sur la voie du succès en 2022.

Cela ne veut pas dire que le Quest 2 est meilleur que le prochain casque de Sony. Comme le Valve Index, le PSVR 2 disposera de mises à niveau matérielles qui l’aideront à exécuter des expériences plus puissantes et visuellement époustouflantes que celles que le Quest pourrait jamais gérer. Et il aura des exclusivités Sony populaires qui le rendront attrayant pour les joueurs. Mais Oculus a des avantages significatifs dans d’autres domaines qui font du Quest un produit beaucoup plus grand public.

La VR sans fil a changé la donne

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a expliqué que le PSVR 2 devrait se brancher sur un port USB-C à l’avant ou à l’arrière de la PS5. Votre réponse à cela pourrait être « Duh », car vous avez généralement besoin d’une connexion filaire pour les meilleures expériences de réalité virtuelle. Mais le Quest 2 vous permet de vous connecter sans fil à un PC via Air Link avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Si Sony avait pu imiter cet outil, il aurait pu promettre des expériences VR de haute qualité sans (A) avoir à acheter un PC et (B) attacher les gens à un endroit physique. Au lieu de cela, le choix de Sony pourrait limiter sa base de joueurs et sa bibliothèque de jeux.

De nombreux joueurs (et développeurs) VR ne veulent jamais revenir à la réalité virtuelle filaire uniquement.

Le PSVR d’origine avait un cordon de 14 pieds, ce qui est certainement assez long pour la plupart des expériences VR. Beaucoup ont été conçus pour que vous soyez assis avec un contrôleur classique de toute façon, vous n’aviez donc besoin que de suffisamment de dons pour atteindre votre canapé ou tourner dans une chaise d’ordinateur. Tous les casques à cette époque étaient câblés, de sorte que les développeurs ont principalement codé pour être assis ou debout à mobilité réduite.

Mais à mesure que le PSVR vieillissait, de nombreux développeurs se sont tournés vers le Quest, puis le Quest 2, et l’ont trouvé incroyablement rentable. Sur le Quest 2, vous avez des tas de jeux exclusifs à l’échelle de la pièce, ainsi que 500 jeux App Lab de développeurs indépendants qui ne pourraient probablement jamais obtenir une sortie officielle sur PSVR.

Les fans de VR à l’ancienne avec un bon matériel PC utilisent toujours leurs Rift Ss, HTC Vives ou Valve Index. Mais les chiffres prouvent que la plupart des nouveaux lecteurs VR ne se soucient pas des fils.

Les jeux sans fil se vendent largement mieux que les jeux filaires avec de meilleurs graphismes.

De nos jours, le consensus général est que les ventes d’Oculus ont décimé les ventes de PC VR. Un développeur a déclaré que le Quest représentait 95% de ses bénéfices, tandis qu’un autre a déclaré que deux mois sur le Quest avaient généré plus de bénéfices que quatre ans de ventes de PC. Avec une base de joueurs plus large à exploiter, les développeurs se démènent pour convertir les titres VR uniquement sur PC en Quest, même si cela signifie réduire la qualité graphique.

La plupart des jeux VR 2021 ont été conçus uniquement en pensant au matériel mobile. Les développeurs plus importants peuvent se permettre de créer des versions PC VR qui prennent en charge des graphismes plus avancés pour les propriétaires de PC inconditionnels, mais ils sont minoritaires.

Qu’est-ce que cela signifie pour le PSVR 2 ? Anshel Sag, analyste senior de Mobility & VR chez Moor Insights & Strategy, n’est pas trop inquiet pour Sony. « Être une solution filaire peut décourager certains utilisateurs, mais je pense que le PSVR 2 sera considéré comme une expérience VR premium plutôt que comme une expérience grand public comme le Quest. »

Mon inquiétude était que certains développeurs VR pourraient ignorer le PSVR 2. Engager des ressources pour convertir les jeux VR mobiles fonctionnant sur Snapdragon en matériel PS5 filaire, pour une plus petite population de clients, en concurrence avec des franchises de jeux de renom et des exclusivités Sony, semble risqué.

Mais Sag a suggéré que Sony n’aurait aucun mal à convaincre de nombreux développeurs de réalité virtuelle que la plate-forme est viable pour les ventes. Dans le même temps, il a déclaré que « Sony a toujours des partenariats de contenu plus solides que Meta et je pense qu’ils tireront parti de ces relations pour faire avancer PSVR 2 malgré le succès de Quest 2 », a-t-il déclaré.

Plus précisément, il dit que « l’approche de jeu VR hybride avec des adresses IP clés de Sony pourrait être un jeu réussi en soi ». Ainsi, comme avec le PSVR d’origine, cela dépendra davantage des jeux « normaux » convertis en VR que des jeux conçus pour la VR dès le départ.

Une guerre des acquisitions VR

Ces dernières années, Meta a racheté les développeurs VR les plus prometteurs qui ont décroché l’or sur sa plateforme. Il a acheté Beat Games (Beat Saber), BigBox VR (Population: One), Downpour Interactive (Onward), Sanzaru Games (Asgard’s Wrath) et Ready at Dawn (Lone Echo). Il a également signé des accords non exclusifs avec d’autres développeurs pour apporter des jeux VR sur sa plate-forme, notamment Vertigo Games (Arizona Sunshine).

En regardant les différentes acquisitions de Playstation Studios, deux sauts en l’air : Insomniac Games et Firesprite. Insomniac est surtout connu pour les nouveaux jeux Spider-Man, mais a également réalisé plusieurs succès en réalité virtuelle comme Stormland, tandis que Firesprite a créé The Playroom VR et The Persistence.

De manière générale, les acquisitions de Sony sont moins spécialisées, avec des équipes de jeu plus importantes qui fabriquent à la fois des jeux VR et non-VR. Oculus a acquis des équipes plus petites qui ont obtenu un succès disproportionné, probablement à des coûts d’acquisition inférieurs. Mais Sony peut également utiliser ces studios pour créer des jeux auxquels tous les propriétaires de PS5 peuvent jouer, mais qui fonctionnent également mieux en VR.

Les joueurs sont obsédés par l’achat de consoles avec des exclusivités. Meta le sait et s’est associé ou a acheté des développeurs pour obtenir de nombreux titres réservés à Quest. Les développeurs savent donc que s’ils trouvent de l’or, Meta pourrait les racheter ou leur donner plus de ressources pour réussir.

Sony ferait donc bien d’acquérir ou de s’associer avec plus de développeurs indépendants au cours de la prochaine année, pour signaler aux développeurs qu’il est prêt à jouer au ballon autant que Meta. Ou, il pourrait s’en tenir à ce qu’il connaît le mieux et convaincre les principaux éditeurs de publier des versions VR de franchises populaires, telles que Hitman 3 VR. Le temps nous dira si des versions hybrides de renom ou des jeux populaires moins chers attireront plus de têtes dans les casques.

Cette chaîne d’approvisionnement embêtante frappe à nouveau…

Lorsque le PSVR original a été lancé fin 2016, près de 70 millions de PS4 s’étaient vendues. Sur ce nombre, environ 2 millions ont acheté un PSVR fin 2017, soit environ 3%. À la fin de son cycle de vie, environ 5% des 116 millions de propriétaires de consoles en ont acheté une.

Grâce à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, environ 13 millions de PS5 se sont vendues jusqu’à présent. Sag a déclaré qu’une faible offre pourrait causer des « problèmes », mais que « au moment où le PSVR 2 sera lancé et sera en volumes significatifs, la pénurie de puces devrait être pour la plupart derrière nous ». Néanmoins, cela vaut la peine de demander combien de propriétaires de PS5 achèteront également le nouveau casque.

En 2022 – lorsque le PSVR 2 devrait être lancé – la PS5 pourrait vendre 15 millions supplémentaires, selon des sources chez NotebookCheck. Supposons donc que 30 millions de PS5 soient disponibles lors du lancement du prochain casque de Sony. Même si le nombre grimpe à 45 millions d’ici 2023, et si 5% des propriétaires de PS5 en achètent une d’ici la fin de 2023, cela ne représente que 2,25 millions de vendus, soit environ 1/4 de celui de la Quest 2 dans sa première année.

Maintenant, ce pourcentage pourrait facilement être plus élevé. Le Quest 2 a fait entrer la VR dans le grand public de manière significative, non seulement avec des ventes élevées, mais aussi avec un sérieux blitz marketing. Sony pourrait facilement tirer parti du succès de Meta et obtenir des ventes VR proportionnellement plus élevées cette fois-ci.

D’un autre côté, chaque rumeur de spécification PSVR 2 suggère qu’il s’agira d’un casque haut de gamme avec des spécifications haut de gamme. Par exemple, on dit qu’il y a des objectifs 4K OLED avec 787 pixels par pouce, des caméras améliorées sur le casque pour un suivi à l’envers et un design confortable à porter pendant des heures (bien que dépendant d’un câble USB-C).

Le PSVR 2 est peut-être un appareil trop bon pour être vendu à bas prix, ce qui pourrait diminuer sa popularité.

Nous devons supposer que Sony sera assez intelligent pour ne pas gagner 1 000 $ comme le Valve Index. Mais cela coûtera très probablement une prime en plus des 500 $ ou plus déjà dépensés sur la console. Tout le monde ne voudra pas débourser ce genre d’argent, surtout s’ils possèdent déjà le Quest 2 for VR.

Comment le PSVR 2 peut défier la suprématie du Quest 2

Au final, le succès est relatif. Si le PSVR 2 vend un quart du nombre de Quest 2 au cours de sa première année tout en coûtant deux fois plus, on pourrait dire que c’est une réussite.

La première étape ici est évidente : les exclusivités. Le PSVR a explosé dans la conscience des joueurs à cause des ports VR hybrides de franchises populaires, comme Resident Evil VII et Elder Scrolls V: Skyrim. Des jeux qui se traduisent déjà bien en VR, ils ne prendront donc pas beaucoup de temps de production pour être portés.

En parcourant certains des meilleurs jeux PS5, il n’y a pas beaucoup de titres à la première personne. Mais Resident Evil Village, Deathloop, Doom Eternal ou Skyrim Anniversary pourraient tous facilement se traduire en VR. De plus, nous pouvons espérer qu’Insomniac pourra canaliser son expérience VR dans de nouveaux ports de Ratchet & Clank ou Spider-Man.

Bien sûr, le Quest 2 a sa juste part de grands jeux convertis pour utiliser les commandes VR, de Resident Evil 4 VR à Grand Theft Auto: San Andreas. Mais vous ne trouverez pas de jeux récents – sans compter Among Us VR – sans utiliser Air Link et un PC, c’est là que PSVR a l’avantage.

Le PSVR 2 doit également non seulement prendre en charge les jeux Playstation VR originaux, mais également leur fournir des mises à niveau graphiques afin qu’ils valent la peine d’être rejoués ou achetés pour les nouveaux propriétaires. Cela aidera Sony à combler l’énorme écart de bibliothèque qu’Oculus a accumulé au cours des deux dernières années.

Les exclusivités Sony convaincront les propriétaires de Quest 2 qu’il vaut également la peine de posséder le PSVR 2.

Passant des jeux, le PSVR 2 doit écraser le Quest 2 dans les spécifications et la conception pour justifier sa forme toujours câblée. Il a besoin d’objectifs avec une meilleure résolution, un champ de vision super large et des couleurs supérieures. Il doit prendre en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz dès la sortie de la boîte. Il devrait avoir des paramètres IPD plus larges et plus précis que le Quest 2, qui ne convient pas toujours à toutes les paires d’yeux. Et ses nouvelles manettes Playstation Move doivent être au moins aussi précises que les manettes Oculus Touch.

Tout aussi important, vous voulez qu’il ait un bien meilleur confort que le Quest 2 à l’avant. Il s’agit d’un casque que vous pouvez porter pendant des heures sans vous soucier de la durée de vie de la batterie, donc Sony doit s’assurer qu’il ne deviendra pas inconfortable après ces heures .

Étant donné que le Meta Quest Pro autonome pourrait également être disponible d’ici là, cela ne ferait pas de mal si le PSVR 2 bat également ce casque en termes de qualité.

En fin de compte, le succès ou l’échec de Sony dépendra du prix. Oculus a laissé tomber le reste de l’industrie avec son appareil à 300 $, et si le PSVR 2 coûte le double – sans compter la PS5 elle-même – il « réussira » auprès des joueurs aisés, mais pourrait rester un produit de niche qui est une priorité secondaire. pour les développeurs VR, par rapport à la quête sans fil sous-alimentée.

