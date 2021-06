Le PSVR 2 aura-t-il un ajustement IPD ?

Meilleure réponse: Ce n’est pas clair pour le moment. PlayStation n’a pas parlé de sa prochaine sortie VR depuis qu’elle l’a annoncée en février dernier, mais l’ajustement manuel de l’IPD est devenu courant parmi la plupart des casques VR sur le marché. Pour ajouter du carburant à cette spéculation, plusieurs rumeurs sur le prochain PS VR ont suggéré que le nouveau casque introduirait plusieurs changements de qualité de vie, y compris le réglage manuel de l’IPD.

Qu’est-ce que l’ajustement IPD et pourquoi est-ce important ?

IPD, qui signifie distance interpupillaire, est la distance entre le centre des yeux d’une personne. Les joueurs se présentent sous différentes formes et tailles, de sorte que l’IPD varie considérablement d’une personne à l’autre. Parce que les écrans des casques VR sont conçus pour être tenus si près du visage de l’utilisateur, même quelques millimètres peuvent faire toute la différence. Les casques doivent couvrir une gamme d’IPD afin qu’ils puissent également accueillir une gamme de joueurs.

Depuis le lancement du premier PS VR il y a près de cinq ans, des entreprises comme Oculus et Valve ont fait des progrès considérables pour améliorer l’expérience VR. Cela inclut le réglage manuel de l’IPD sur le casque à l’aide d’un petit curseur au bas du casque.

Le premier PS VR propose-t-il un réglage IPD ?

Oui et non. Les utilisateurs peuvent régler l’IPD via des menus enfouis profondément dans les paramètres de la PS4. Cependant, cela oblige également les utilisateurs à prendre et à saisir leurs propres mesures IPD, ce qui est un processus en soi. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toute forme de réglage manuel. Contrairement à la plupart de ses homologues, le PSVR ne présente rien qui ressemble à un curseur IPD.

Sony a-t-il dit quelque chose sur la fonctionnalité ?

Non. Mis à part un aperçu de la PS5 VR et une annonce vague, Sony n’a publié aucune information officielle concernant l’appareil ou ses fonctionnalités, y compris si les joueurs pourront ou non régler l’IPD manuellement.

Cela dit, les rumeurs sur l’appareil commencent à s’accumuler. Plus récemment, Upload VR a fait état d’une longue liste de rumeurs sur le prochain PS VR provenant d’une “source fiable” qui comprenait des détails sur la densité de pixels, le retour haptique, les nouvelles techniques de rendu et, oui, le réglage IPD.

Le casque PS VR d’origine

PlayStation VR

Appareil PlayStation complémentaire

Le PS VR est un module complémentaire solide pour les utilisateurs de PS4 et PS5 à la recherche de nouvelles expériences avec leurs consoles. Assurez-vous cependant de posséder des contrôleurs PlayStation Move et une PlayStation Camera avant d’acheter ce casque.

