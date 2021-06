Le psychiatre de Maradona déclare devant la justice

in

25/06/2021 à 19:18 CEST

.

Agustina Cosachov, la psychiatre qui a soigné Diego Maradona Dans les semaines qui ont précédé sa mort en novembre dernier, il s’est déclaré ce vendredi devant la justice accusé d’un prétendu “homicide simple avec intention éventuelle” et a nié être responsable de la mort de la star du football.

Vadim mischanchuk, avocat de Cosachov, a pris la parole lors d’une conférence de presse depuis la porte du parquet et a assuré que sa cliente avait montré “le dossier où il était prouvé qu’elle était la psychiatre” et que “cela n’avait rien à voir avec le contrôle clinique de la patiente”.

“La patiente est malheureusement décédée d’un problème coronarien qui n’est en aucun cas lié aux problèmes psychiatriques auxquels elle a assisté”, a-t-il déclaré.

Les six autres accusés par la justice argentine dans la cause de la mort de la star du football sont le neurochirurgien Léopoldo Luque, le psychologue Carlos Diaz, le médecin qui coordonnait les soins à domicile Nancy Forlini, l’infirmière coordonnatrice Mariano Perroni, et les infirmières Ricardo Omar Almirón Oui Dahiana gisela Madrid.

Ce délit prévoit une peine comprise entre 8 et 25 ans de prison.

Madrid, Almiron, Forlini, Perroni Oui Diaz déclaré dans les derniers jours et ne reste que Luque.

Afin de Mischanchuk, avocat de Cosachov, “Il n’y a aucun risque d’arrestation dans ce dossier.”

En mai, le rapport d’un conseil médical composé de onze experts a été présenté, qui a évalué les circonstances de la mort de la star et a conclu que la performance de l’équipe de santé qui a assisté Maradona était “inadéquate, déficiente et imprudente”, et qu’il abandonné « heureusement l’état de santé du patient ».

Mischanchuk Il a fait valoir ce vendredi que « du point de vue de la santé mentale de la patiente, elle n’avait aucune exigence d’internement en établissement clinique psychiatrique » et que « du point de vue clinique ce n’est pas elle (Cosachov) celui indiqué pour déterminer ces besoins ».

Les familles de l’ancien footballeur et de certains prévenus avaient souligné Cosachov Oui Luque, principalement, déjà Diaz, dans une moindre mesure, en tant que responsables de la prise de décisions concernant la santé de Maradona.

L’autopsie du corps de l’ancien capitaine et ancien entraîneur argentin a déterminé qu’il était décédé des suites d’un “œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée”.

Ils ont également découvert une “cardiomyopathie dilatée” dans son cœur.

Maradona souffrait de problèmes de dépendance à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre 2020 en raison d’anémie et de déshydratation et un jour plus tard, il a été transféré dans un sanatorium de la ville de Buenos Aires d’Olivos, où il a été opéré par un hématome sous-dural.

Le 11 novembre, il est sorti de l’hôpital et a déménagé dans une maison d’un quartier privé de la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre.