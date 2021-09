Le psychologue explique le stress des habitants de La Palma et comment faire face à leurs peurs

23/09/2021 à 21:14 CEST

La vie des habitants de la commune d’El Paso, sur l’île canarienne de Paume, ce ne sera plus jamais pareil. Depuis dimanche 19 septembre dernier, le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption, des centaines d’habitations et de zones agricoles ont disparu sous la lave.

En effet, le Groupe d’intervention psychologique en situation d’urgence et de catastrophe s’emploie depuis lors à fournir Attention psychologique aux milliers d’évacués. Les derniers à avoir dû quitter précipitamment leurs maisons ont été les habitants du quartier de Todoque.

Selon l’Institut volcanologique des îles Canaries, la lave, qui poursuit son chemin vers la mer, bien que très lentement, a jusqu’à présent englouti 166 hectares et 350 bâtiments.

La perte du domicile est précisément ce qui génère le plus de stress chez les personnes touchées, comme l’explique Mónica Pereira, psychologue à Haztúa Psicología Positiva, à Buscarespuestas.com. “Ces personnes ont l’impression d’être laissées sans lieu sûr, ce qui génère un grand niveau de stress, les obligeant à être toujours en alerte.”

Ce sentiment d’insécurité, dit Pereira, se poursuivra au fil du temps même si les victimes sont relogées dans d’autres maisons et même si des mois se sont écoulés depuis l’éruption. “Cela dépendra de la personne et de la façon dont elle gère cette perte définitive d’expériences et de souvenirs.”

Et, est-ce que, comme le montre une étude de Holmes et Rahe de 1967, le changement de domicile, soit en raison de la perte du même logement, soit en raison d’un déménagement, est l’un des événements de la vie les plus stressants. Cet événement n’affecte l’état de santé des personnes que derrière le décès du couple, le divorce et la séparation.

15 minutes pour récupérer une vie

Certains voisins, comme ceux du quartier Todoque, ont eu l’occasion de récupérer leurs affaires. Bien sûr, accompagné par les secours et en un temps record : 15 minutes.

A peine un quart d’heure pour ramasser l’essentiel et laisser derrière lui des souvenirs d’années. « Après un certain temps, ils se souviendront de ce qu’ils n’ont pas attrapé. Aussi bien ceux qui ont récupéré l’album photo ou les cadeaux pour la fête des mères que ceux qui ont récupéré des objets plus matériels. Tous deux auront le sentiment d’avoir laissé le plus important dans la maison ».

Selon Pereira, les personnes touchées pourraient avoir le même sentiment que celles qui ont été touchées par l’ouragan Katrina – tout en économisant la distance car il a coûté la vie à 2 000 personnes.

Beaucoup, dit-il, ont déménagé dans d’autres États des États-Unis parce qu’« ils ont continué à considérer la Nouvelle-Orléans comme un endroit dangereux. Et ici, chez certaines personnes ça arrivera aussi : elles ne se sentiront pas en sécurité si elles retournent dans la région et c’est normal », insiste la psychologue.

«Je crois que ces gens devraient travailler sur ces peurs, qui sont normales. Nous croyons que notre vie est sûre et qu’elle ne l’est pas si sûre. Nous n’avons conscience de l’insécurité que lorsque nous avons un événement qui bouleverse nos vies », explique-t-il.

Comment cela affecte-t-il les enfants?

Les parents seront essentiels pour que les enfants touchés par l’éruption du volcan Cumbre Vieja à La Palma puissent surmonter la peur. C’est ce qu’affirme la psychologue Mónica Pereira, membre du Collège officiel de psychologie de Madrid.

“Cela dépendra de l’adulte avec qui il vit et de la façon dont il le vit”, dit-il. « Si l’enfant le vit avec un sentiment de contrôle, de calme et d’espoir pour l’avenir, il le vivra avec moins d’anxiété. En revanche, si vous voyez votre père ou votre mère se sentir perdu et incapable de s’adapter, vous aurez les mêmes sentiments.

Le spécialiste, oui, ne recommande pas à la population générale de s’adresser à des professionnels. “De la part des administrations, des psychologues qualifiés doivent être mis à disposition des victimes, qui sont disponibles et n’envahissent pas les gens”, explique-t-il.

«Parce qu’il y a des moments où vous n’avez pas envie d’avoir quelqu’un autour et il y a des moments où vous en avez besoin. Nous sommes formés pour savoir quand approcher, comment le faire & mldr; S’il y a des disponibilités, les personnes concernées viennent chez nous et n’ont pas à appeler pour prendre rendez-vous.

À long terme, souligne Pereira, cette attention doit être immédiate, soit par téléphone, soit en personne, et au moment où la crise survient.