Le PTR du nouveau monde teste actuellement les modifications apportées à la phase finale et un nouvel événement saisonnier

Les modifications apportées à la phase finale sont testées sur le domaine de test public de New World, alors que le développeur Amazon Game Studios cherche à créer « une phase finale convaincante et diversifiée » qui a largement fait défaut depuis le lancement du jeu.

Dans l’état actuel des choses, la phase finale de New World n’est pas très excitante. Une fois le niveau maximum atteint, les joueurs courent généralement en grands groupes et nettoient les zones d’élite de fin de partie pour avoir une chance d’obtenir un meilleur équipement qui augmentera ce qu’Amazon appelle un « High Watermark » pour cet emplacement d’objet particulier, augmentant ainsi leurs chances d’obtenir un équipement encore meilleur à déposer à l’avenir. Les joueurs font cela jusqu’à ce que leur filigrane pour chaque pièce d’équipement atteigne le niveau 600, le niveau max actuel.

Amazon cherche à changer cela, d’abord en changeant complètement le nom du système High Watermark. Comme détaillé dans un nouvel article de blog, le système sera désormais appelé Expertise, et alors que les chiffres réels associés au système High Watermark étaient invisibles pour les joueurs, l’Expertise s’affichera en fait sur chaque emplacement d’objet dans l’inventaire d’un joueur afin que les joueurs puissent plus suivre facilement leurs progrès.

Amazon cherche également à récompenser les joueurs qui s’engagent dans des activités de niveau maximum en dehors des zones d’élite agricoles. Une nouvelle ressource, appelée Gypsum, est en cours d’introduction, qui est récompensée par une variété d’activités de haut niveau telles que Outpost Rush, des expéditions, des brèches corrompues, etc. Différents types de gypse peuvent être transformés en orbes de gypse, qui sont ensuite utilisés à leur tour pour fabriquer des armes, des armures et des bibelots. Cela garantira une augmentation de l’expertise pour cet emplacement d’objet particulier.

C’est un grand changement, mais il reste à voir dans quelle mesure cela modifiera radicalement le flux de la phase finale de New World. Une partie du problème de New World est qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup de contenu de niveau maximum avec lequel s’engager, quelque chose qui changera certainement avec le temps, mais pour l’instant, les joueurs doivent simplement faire une ou deux activités les plus gratifiantes et ne pas se soucier avec le reste. Le système d’expertise proposé s’avère déjà controversé parmi la base de joueurs, car les joueurs qui utilisent des éléments à score élevé sans le niveau d’expertise correspondant verront essentiellement ces éléments déclassés en efficacité. Cela signifie que les joueurs qui ont acheté leur équipement ou l’ont fabriqué seront essentiellement obligés de participer également à la mouture de l’équipement de fin de partie s’ils veulent tirer le meilleur parti de leurs objets.

Les changements de fin de partie ne sont pas tout ce qui est en préparation. Un événement hivernal saisonnier appelé Winter Convergence Festival arrive également sur le RPT du jeu. Les joueurs pourront collecter des jetons à partir d’événements et de quêtes reproductibles tout au long du jeu pour gagner de nouvelles armes, armures et produits cosmétiques.

Des modifications du système d’artisanat du jeu sont également à venir. Une fois le niveau maximum atteint dans une compétence commerciale particulière, le cercle de mise à niveau affichera trois marqueurs. Continuer à fabriquer et gagner de l’XP d’artisanat récompensera un conteneur d’objets utiles et pertinents pour l’artisanat, y compris des recettes d’objets, une fois l’un de ces marqueurs supplémentaires atteint. Cela peut être fait trois fois par niveau, après quoi les marqueurs sont réinitialisés et le processus se répète, donnant aux artisans une boucle de progression infinie.

On ne sait pas encore quand ce nouveau correctif sera déployé sur les serveurs en direct de New World, mais ce sera probablement dans les prochaines semaines. New World a été une série de hauts et de bas depuis son lancement en septembre. La première semaine du jeu a vu des temps d’attente de connexion énormes, et les semaines suivantes ont été un problème révolutionnaire après l’autre. Amazon a récemment ajusté les zones de fin de partie pour qu’elles soient plus difficiles et moins gratifiantes, ce qui rend la phase finale de New World encore plus difficile. Le dernier patch majeur du jeu a également introduit un certain nombre de bugs et de problèmes (comme les serveurs voyageant dans le temps) qui n’ont été résolus que récemment.

