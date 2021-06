Le public du film Marvel compare déjà la veuve noire de Scarlett Johansson à, selon le réalisateur

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le voyage vers Black Widow de Marvel Studios a été une route longue et sinueuse remplie de retards mais, maintenant, le film devrait enfin sortir cet été. Comme il s’agit du premier film de Marvel Cinematic Universe à sortir depuis l’été 2019, vous pouvez imaginer que beaucoup sont impatients de se régaler des yeux sur le film dirigé par Scarlett Johansson. Il y a cependant ceux qui ont déjà vu le film, grâce à des projections tests. Et selon la réalisatrice Cate Shortland, les téléspectateurs le comparent déjà à un précédent épisode de MCU, ce qui devrait exciter encore plus le public!