Le public du studio en direct reviendra à Kaun Banega Crorepati 13, The Kapil Sharma Show

Sur le plateau, des protocoles stricts de distanciation sociale seront mis en place

Deux des émissions les plus populaires d’Inde – The Kapil Sharma Show de Sony TV et Kaun Banega Crorepati accueilleront de nouveau le public dans les studios pour la nouvelle saison après une longue période d’absence suite à l’épidémie de Covid-19, a rapporté IE Online. L’émission de comédie sera diffusée ce week-end, tandis que KBC 13 d’Amitabh Bachchan sera lancé la semaine prochaine.

L’épidémie de Covid-19 en Inde au début de 2020 et le verrouillage à l’échelle nationale avaient conduit à la suspension des émissions. Alors que la levée des restrictions de verrouillage marquait un retour pour les acteurs et les stars dans les studios, le public en direct manquait car la plupart des fabricants ont choisi de travailler dans des bulles pour maintenir un protocole strict et s’assurer qu’il n’y avait pas d’épidémie de virus.

Une source a déclaré à IE Online que les créateurs pensaient qu’un public en direct apportait une énergie différente. Le format interactif du Kapil Sharma Show nécessitait un public pour ajouter du plaisir, tandis qu’une foule de studios apportait une énergie positive à KBC. L’émission a également impliqué le public du studio pour la ligne de vie « sondage d’audience ».

Cependant, les fabricants n’autoriseront que les personnes entièrement vaccinées sur le plateau. Sur le plateau, des protocoles stricts de distanciation sociale seront mis en place. Les deux équipes avaient tourné quelques épisodes et étaient ravies du retour du public.

Le Kapil Sharma Show sera de retour avec les stars de Bhuj: The Pride of India et BellBottom. IE Online a rapporté que Krushna Abhishek, Archana Puran Singh, Chandan Prabhakar, Bharti Singh, Kiku Sharda et Sumona Chakravarti font tous un retour, tandis que le spectacle a réuni les comédiens Gaurav Gera et Sudesh Lehri. L’émission sera diffusée sur Sony TV à 21h30 du samedi au dimanche.

Pendant ce temps, le premier épisode de Kaun Banega Crorepati 13 verra Amitabh Bachchan tester les connaissances d’un jeune scientifique du Jharkhand, d’une policière, d’un travailleur de la santé et d’une femme au foyer. L’émission sera diffusée les soirs de semaine à 21 h.

