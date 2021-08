Le public règne : Netflix prépare la suite de l’un de ses pires films | Divertissement

Netflix annonce qu’il va tourner le deuxième volet de The Old Guard, un film qui a eu un accueil particulièrement froid.

Il y avait beaucoup d’espoir dans ce film lorsque nous avons entendu parler de sa sortie, mais La vieille garde a été une déception pour une grande partie du public et critique. Le film avec Charlize Theron a été la grande sortie en juillet de l’année dernière, et aussi une grande déception.

The Old Guard est l’adaptation d’une bande dessinée qui raconte l’histoire de certains protecteurs de la Terre dont le plus beau cadeau est aussi celui qui éveille le plus de problèmes : l’immortalité. Ces mercenaires se connaissent depuis des siècles et juste au moment où quelqu’un d’autre découvre qu’ils ont également cette capacité, des problèmes surviennent.

Il y a ceux qui veulent reproduire leur immortalité, alors ils planifient une attaque contre eux… Et il vaut mieux ne pas trop en dire plus sur l’intrigue de La Vieille Garde. Bien qu’il soit facile d’imaginer comment cela se termine une fois Netflix a annoncé qu’une suite est à venir.

Comme on peut le voir dans le tweet, il y a une suite et l’adresse change, à la place de Gina Prince-Bythewood ce sera Victoria Mahoney qui entrera dans les coulisses. Nous ne savons pas ce que signifiera ce changement, mais le fait qu’il s’agisse d’une personne ayant de l’expérience dans la réalisation de séries peut déjà être une indication que plus de divertissement sera recherché qu’autre chose.

Bien qu’il vienne d’être confirmé qu’il y aura The Old Guard 2, Charlize Theron a précédemment commenté qu’elle s’attendait à tourner la suite en 2022. Reste maintenant à voir s’ils donneront un twist à l’histoire pour gagner en qualité.

L’accueil du long métrage a été très tiède face à une histoire qui une fois la première demi-heure passée, a sensiblement décliné. Il est vrai que les attentes étaient élevées et l’approche a donné beaucoup d’action sans trop de complications, mais La vieille garde a fait l’une des pires erreurs de ce type de cinéma : ça a duré longtemps.

Malgré tout, le film est arrivé sur Netflix avec une excellente promotion et un mélange de science-fiction et d’action, donc c’était le plus vu du mois, le grand objectif de la plateforme au dessus des autres réalisations.

Il n’y a pas de date de sortie pour la suite de The Old Guard, mais elle devrait sortir en 2022. Netflix ne tarde pas à produire ses films, bien que parfois cela signifie sacrifier une partie de sa qualité.