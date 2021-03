Le Pucela pointe vers le Barça

29/03/2021 à 20:51 CEST

le Real Valladolid Il travaille déjà les yeux rivés sur le match du lundi 5 avril au Camp Nou. Les pupilles de Sergio Gonzalez Ils ont repris le travail hier et se sont exercés l’après-midi dans les annexes du stade José Zorrilla.

De même, l’entraîneur catalan ne pouvait pas compter sur les quatre joueurs de l’équipe qui ces derniers jours ont été testés positifs au coronavirus. Il s’agit du gardien de but Roberto Jimenez, le central Joaquin Fernandez, Le côté droit Luis Perez et le milieu de terrain Kike Perez.

Un revers inattendu pour l’équipe Albivioleta, qui avait amélioré ses performances ces derniers jours grâce à une plus grande stabilité dans le onze de départ et une amélioration de ses performances défensives. Avant la pause, ils ont fait quatre tours sans perdre, après avoir fait match nul contre le Séville (1-1), le Osasuna (0-0) et le celtique (1-1); en plus d’avoir imposé le Getafe (2-1).

Une partie de la faute qu’ils ont Robert Oui Joaquin. L’exespanyolista s’était consolidé sous les bâtons au détriment de Jordi Masip, qui a commencé la saison en tant que partant et désigne le onze de départ de la Camp Nou. En fait, la présence du gardien de but n’est pas totalement exclue, puisque samedi est dix jours après son positif, mais cela semble peu probable.

Le défenseur, le starter habituel, met fin à la quarantaine le même jour 5. Bruno, que ce cours a commis des erreurs fatales, et Javi Sanchez, qui n’a pas été titulaire depuis plus de deux mois. Victimes de Luis Perez Oui Kike Perez, à mi-chemin entre la propriété et la substitution, ils semblent moins sensibles. De plus, le Pucela ne pourra pas compter sur le Camp Nou avec le sanctionné Orellana.