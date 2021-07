Le puissant chef des relations publiques et l’avocat principal quitteront Disney lors d’une relève de la garde ⋆ .

Deux hauts dirigeants de Walt Disney Co. – dont la responsable des relations publiques de longue date de l’entreprise, Zenia Mucha – quitteront l’entreprise au début de l’année prochaine, marquant les derniers mouvements d’un changement de garde plus large au sein de la plus grande entreprise de divertissement au monde.

Mucha, directrice de la communication de Disney qui dirige sa solide machine de relations publiques depuis près de deux décennies, a annoncé mardi qu’elle avait décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à son expiration à la fin de cette année. L’avocat général Alan Braverman, qui est le meilleur avocat de Disney depuis 2003, quittera également son poste à la fin de l’année à l’expiration de son contrat.

Les départs des deux dirigeants de longue date surviennent alors que le géant de Burbank est au milieu d’une transition majeure de leadership, le président exécutif Bob Iger devant partir à la fin de l’année.

Iger, qui avait été PDG pendant 15 ans, a cédé les rênes en février 2020 à Bob Chapek, qui dirigeait auparavant la division lucrative des parcs et des expériences.

L’action de la société a atteint des niveaux élevés au cours de la dernière année, portée par le succès de son service de streaming Disney+, un rebond de l’activité des parcs à thème et la force de ses franchises Marvel, Pixar et “Star Wars”.

Disney n’a pas nommé de remplaçants pour Mucha et Braverman, 73 ans, qui ont rejoint l’entreprise en 1995.

Les sorties de Mucha et Braverman font suite au départ d’autres dirigeants éminents, y compris les dirigeants respectés de Searchlight Pictures, le label de films spécialisés que Disney a acquis dans le cadre de son achat en 2019 des actifs de 21st Century Fox. Les présidents de Searchlight Pictures, Steve Gilula et Nancy Utley, ont dirigé la puissance du cinéma indépendant primé aux Oscars pendant deux décennies.

Ricky Strauss, un cadre de Disney depuis neuf ans qui était récemment responsable de la programmation et de la curation de contenu pour la division de streaming de Disney, a démissionné en janvier. Et l’année dernière, la société a perdu le cadre supérieur Kevin Mayer, l’architecte de Disney +, après avoir été écarté du poste le plus élevé.

Le départ de Mucha, connue pour son style à mains nues avec les membres des médias, marque la fin d’une ère pour la formidable opération de relations publiques de Disney.

Elle a servi trois administrations exécutives, rejoignant l’entreprise en 2001 en tant que vice-présidente principale du réseau ABC en difficulté avant d’occuper le poste important de directrice des communications de Disney en 2002. Son mandat a commencé vers la fin de l’ère tumultueuse de Michael Eisner, et elle est passée au règne d’Iger en 2005, devenant l’un de ses conseillers les plus fiables. En démissionnant d’ici le 1er janvier, Mucha permettra à son dernier patron, Chapek, de former sa propre équipe.

Chapek a mis sa propre empreinte sur l’entreprise depuis sa prise de contrôle, avec une restructuration majeure pour centrer les entreprises de médias et de divertissement de Disney sur le streaming afin de mieux concurrencer Netflix. La refonte de l’entreprise a entraîné un roulement de cadres de haut niveau dans les divisions de l’entreprise.

Mucha, qui a refusé d’être interviewé, a longtemps été une présence omniprésente parmi les hauts dirigeants de Disney, guidant l’entreprise à travers diverses crises, y compris une tentative de rachat hostile de 2004 par Comcast Corp., une bataille meurtrière avec des actionnaires qui voulaient qu’Eisner soit expulsé et d’innombrables controverses impliquant des talents, comme les tweets racistes de Roseanne Barr. Elle est également l’un des dirigeants de Disney, avec une rémunération totale de 4,9 millions de dollars au cours de l’exercice 2020.

Plus récemment, Disney a été confronté à d’énormes défis alors qu’il tentait de se remettre de la pandémie de COVID-19, qui a dévasté les parcs à thème et les studios de la société Burbank. Pendant ce temps, la société a radicalement modifié son modèle commercial pour se concentrer sur le streaming, avec des services directs aux consommateurs, notamment Disney+, Hulu et ESPN+.

Dans sa note aux employés, Mucha a cité la pandémie comme « la période la plus difficile » de sa carrière. La dirigeante de 65 ans n’a pas dit ce qu’elle prévoyait de faire ensuite, bien qu’elle ait dit à des amis qu’elle prévoyait de passer du temps à décompresser et à envisager sa prochaine entreprise.

«Pour beaucoup d’entre nous, les défis de vivre et de travailler à une époque de confinements et de quarantaines ont apporté une bénédiction cachée inattendue : l’opportunité d’acquérir une nouvelle perspective sur ce qui est vraiment” essentiel “, ce qui compte le plus et comment nous voulons chacun aller de l’avant à la lumière de ces idées », a-t-elle écrit.

« Et après avoir réfléchi à ma propre vie, j’ai été surpris de réaliser qu’après une longue carrière dans des rôles qui ont nécessité un engagement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que je veux le plus ces jours-ci, c’est la liberté de me concentrer sur d’autres priorités – toutes les choses J’ai toujours voulu faire avec ma famille et mes amis, mais je n’en ai tout simplement jamais eu le temps », a écrit Mucha.

Iger et Chapek, dans un e-mail conjoint, ont attribué à Braverman et Mucha le rôle essentiel joué dans l’expansion et la transformation de Disney vers l’ère numérique, notamment les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21st Century Fox ; la création du premier parc à thème Disney en Chine continentale ; et le lancement de son activité de vente directe aux consommateurs.

“L’un des aspects les plus gratifiants de notre mandat chez Disney a été l’opportunité de travailler avec tant de personnes incroyablement talentueuses et généreuses, et Zenia et Alan sont parmi eux – tous deux ont été inébranlables, indépendants d’esprit, passionnés par leur travail, généreux de leur sagesse et totalement désintéressés », ont écrit Iger et Chapek.

Mucha est venu à Disney après une carrière dans la politique agitée de New York. En tant que l’un des principaux collaborateurs du gouverneur de New York George E. Pataki dans les années 1990, Mucha s’est forgé une réputation pour un style intimidant qui l’a amenée à être décrite dans un article du Los Angeles Times en 2004 avec des surnoms tels que « La princesse guerrière », « Gouv. Zenia” et “Directeur de la vengeance”.

Les relations parfois combatives de Disney avec les médias se sont révélées au grand jour lorsque la société, dans une décision décidée par Iger, en 2017 a interdit au Times de diffuser les films du studio dans les médias après l’enquête du journal sur les pratiques commerciales de la société à Anaheim. Le géant du divertissement a ensuite annulé la décision après un tollé sur les réseaux sociaux et ce que Disney a appelé des «conversations productives» avec les dirigeants du Times.

La rédactrice du Times, Meg James, a contribué à ce rapport.

