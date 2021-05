Le puissant destroyer INS Rajput de la marine indienne est démantelé vendredi

En quatre décennies de service glorieux, il a servi dans les flottes de l’Est et de l’Ouest. (Crédit photos: Marine indienne)

L’INS Rajput, le navire de tête des destroyers de classe Kashin construits par l’ancienne URSS, sera déclassé du service vendredi 21 mai 2021.

Avec cela, une époque glorieuse touchera à sa fin lorsque le tout premier destroyer indien sera mis hors service après avoir été en service pendant 41 ans au chantier naval de Visakhapatnam. Le destroyer a été mis en service le 4 mai 1980.

En savoir plus sur INS Rajput

Ce destroyer a été construit dans les 61 Communards Shipyard à Nikolaev (Ukraine actuelle). Son nom d’origine russe était «Nadezhny» qui signifie «espoir».

Selon la marine indienne, la quille du navire a été posée le 11 septembre 1976. Il a été lancé le 17 septembre 1977 et commandé comme INS Rajput le 4 mai 1980 à Poti, en Géorgie par IK Gujral, qui était l’ambassadeur de l’Inde à URSS.

Le Capt Gulab Mohanlal Hiranandani était son premier commandant.

En quatre décennies de service glorieux, il a servi dans les flottes de l’Est et de l’Ouest.

Quelle était la devise?

La devise était «Raj Karega Rajput».

Avec cette devise en tête, l’équipage de l’INS Rajput est resté toujours vigilant et toujours «sur appel» pour protéger l’intérêt maritime et la souveraineté de la nation.

Quelles opérations l’INS Rajput a-t-il effectuées?

L’INS Rajput a également participé à plusieurs opérations, dont l’opération Aman au large du Sri Lanka qui a été menée pour aider l’IPKF, puis l’opération Pawan qui était destinée aux patrouilles au large des côtes du Sri Lanka.

L’INS Rajput a également été envoyé pour l’opération Cactus pour aider à résoudre la situation des otages au large des Maldives et l’opération Crowsnest au large de Lakshadweep.

Le navire a également participé à de nombreux exercices bilatéraux et multinationaux. C’était aussi le premier navire de la marine indienne affilié au Rajput Regiment de l’armée indienne.

En savoir plus sur le premier destroyer

Il y a eu 31 commandants à sa barre en 41 ans de sa glorieuse histoire. Le dernier commandant du navire a pris les commandes le 29 août 2019.

À quoi s’attendre vendredi (21 mai 2021)?

Lorsque le soleil se couchera demain, pour la dernière fois, l’enseigne navale et le fanion de mise en service seront descendus à bord de l’INS Rajput.

Qu’est-ce que cela signifie?

Il symbolise la mise hors service du navire du service.

Qui tous seront présents à la cérémonie?

Avec des protocoles COVID stricts en place, ce sera un événement discret. Et il ne devrait être assisté que par des officiers et des marins en poste.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.