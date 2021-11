Le puissant dongle Nvidia Shield TV bénéficie d’une remise rare

Peut-être le meilleur tube que vous aurez chez vous ?

Ce qui reste l’un des dongles les plus polyvalents de la smart TV est en vente : la Shield TV de Nvidia vaut la peine d’être achetée si vous voulez profiter pleinement des émissions et des films que vous voulez et surtout à ce prix.

Appelez ça un tube à essai. Appelez ça un hot-dog. La forme de celui-ci ne change pas grand-chose par rapport au fait qu’il prend en charge le streaming en 4K en Dolby Vision et Dolby Atmos, Gigabit Ethernet et une carte microSD pour tous les médias supplémentaires dont vous disposez. La télécommande a des boutons rétroéclairés et une fonction de balise qui la rend plus facile à trouver en cas de perte. C’est un achat digne, même à ce jour, comme l’indique notre examen.

Nvidia semble le penser aussi. Le tube Shield TV s’est rarement éloigné de son PDSF de 150 $ et n’a jamais baissé jusqu’au prix actuel de 130 $ qu’environ huit fois depuis sa sortie. Ce ne sont pas exactement les ligues d’excitation du Black Friday – nous garderons une trace des meilleurs chez Android Police ici – mais c’est encore quelque chose de bon à obtenir dès maintenant.

