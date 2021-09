Le puissant Galaxy M52 5G de Samsung fait ses débuts en Inde

TL;DR

Samsung a lancé le Galaxy M52 5G en Inde. Le téléphone est doté d’un grand écran rapide, le Snapdragon 778G, et d’une batterie de 5 000 mAh. Le prix commence à Rs 29 999.

Samsung a officiellement lancé le Galaxy M52 5G en Inde. Le dernier ajout à la série Galaxy M de milieu de gamme apporte une multitude de fonctionnalités phares à un prix inférieur.

Nous avons vu pour la première fois des teasers de l’appareil plus tôt ce mois-ci, et la conception officielle correspond en grande partie à ceux-ci. Cela inclut les caméras verticales avec des bandes assorties à l’arrière et le trou de perforation central à l’avant. Cette caméra selfie est également définie dans la fonctionnalité la plus attrayante du téléphone. Un écran AMOLED de 6,7 pouces se trouve à l’avant et au centre, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 400 x 1 080. Il est également recouvert de Gorilla Glass 5.

En interne, vous obtenez un SoC Snapdragon 778G avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Sont également inclus des emplacements double SIM, un capteur d’empreintes digitales latéral, la prise en charge de Bluetooth 5.0 et la prise en charge de la charge de 25 W. Cependant, seul un chargeur de 15W est inclus dans la boîte pour recharger la cellule de 5 000 mAh.

En ce qui concerne l’imagerie, le tireur selfie contient un capteur 32MP, tandis qu’une configuration 64MP + 12MP + 5MP prend en charge la prise de vue principale, ultra-large et macro à l’arrière.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy M52 5G

Le mid-ranger percutant est désormais disponible en Inde dans les coloris Icy Blue et Blazing Black. Le prix commence à 29 999 Rs (~ 405 $) pour l’option 6 Go et passe à 31 999 Rs (~ 432 $) pour la variante 8 Go, les deux modèles étant disponibles sur Amazon India à partir du 3 octobre.