Le puissant message Motown d’Edwin Starr lui vaut un Grammy

Un hymne anti-guerre jugé un peu trop franc pour l’un des plus grands groupes de Motown a atteint le sommet des charts pour l’un de ses meilleurs chanteurs de soul le 29 août 1970. Edwin Starr, qui est arrivé à Motown avec un bon palmarès mais n’avait jamais assez dîné à la table d’honneur de Tamla, avait le single le plus chaud des États-Unis comme “Guerre” a commencé sa course de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100.

La chanson a été écrite par Barrett Strong et le producteur Norman Whitfield, qui en a enregistré la première version avec les tentations. Mais même si cette combinaison créative produisait de véritables commentaires sociaux de pointe, Motown a estimé que sortir leur version en tant que single aliénerait leur base de fans plus conservatrice. De nombreux étudiants politiquement engagés ont fait pression sur le label pour qu’il publie l’enregistrement des Temptations, mais Motown a opté pour une tactique différente.

Whitfield a enregistré une nouvelle version avec Starr, l’homme de l’âme né Charles Hatcher à Nashville en 1942 et a grandi à Cleveland. Il s’était fait un nom sur le label de Détroit Ric-Tic au milieu des années 1960 avec des joyaux tels que “Agent Double-O-Soul” et “Stop Her On Sight (SOS)”, avant de passer au label Gordy lorsque Motown a acheté Ric. -Tic carrément.

Le résultat de la nouvelle interprétation était un classique de la soul, avec des paroles clairement anti-vietnamiennes mais qui sont restées tristement pertinentes dans le monde entier depuis. La puissante prestation vocale de Starr a apporté un réel sentiment de colère et de frustration à l’enregistrement. Dans sa huitième semaine de classement, il a pris le relais d’une chanson qui n’aurait pas pu être plus différente dans son atmosphère romantique et contemporaine pour adultes, “Make It With You” de Bread.

Une performance primée aux Grammy

“War” a remporté à juste titre le Grammy Award de la meilleure performance vocale R&B masculine, et est devenu un succès international, atteignant la troisième place au Royaume-Uni à la mi-novembre. La chanson a continué à souligner la puissance de son message aux générations futures. Frankie va à Hollywood l’ont enregistré au plus fort de leur succès initial en 1984.

Deux ans plus tard, la version live de Bruce Springsteen avec le E Street Band, enregistrée en 1985 au Los Angeles Coliseum, a atteint le Top 10 américain. Puis, en 2016, les favoris du rock moderne Black Stone Cherry ont inclus leur version sur leur cinquième album studio. , du nom de leur État d’origine, le Kentucky.

