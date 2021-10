Le puissant navire de guerre HMS Queen Elizabeth fonctionne sur les systèmes Rolls Royce ; société offre son expertise à la marine indienne

Le HMS Queen Elizabeth (à l’avant) avec une frégate indienne polyvalente Shivalik (deuxième à partir de l’avant) dans la baie du Bengale. (Image : Marine royale)

La société Rolls-Royce basée au Royaume-Uni a exprimé son désir d’explorer les opportunités de partage de solutions de bout en bout pour l’électrification des futurs navires de guerre de la marine indienne. Dans une interaction avec les médias virtuels, avant l’exercice indo-britannique dans la baie du Bengale avec le Carrier Strike Group (CSG) britannique dirigé par le HMS Queen Elizabeth de 65 000 tonnes, Kishore Jayaraman, président – ​​Inde et Asie du Sud, Rolls-Royce a déclaré : « Alors que l’Inde planifie la flotte du futur, notre engagement à soutenir les objectifs d’autosuffisance du pays et la modernisation de la défense reste plus fort que jamais. »

Électrification pour les futurs navires de guerre

« Avec notre expérience de soutien à l’électrification des navires de guerre de la Royal Navy au fil des ans, est d’une importance particulière. Cela comprend également la conception et le déploiement du premier système naval hybride électrique au monde. Et nous pensons que Rolls Royce peut apporter une grande valeur et un apprentissage à tout futur programme prévu par la marine indienne pour développer des navires de guerre électriques », a ajouté Kishore Jayaraman, président de Rolls Royce.

Au cours de l’exercice, Rolls Royce devrait présenter les résultats de l’innovation en matière de puissance et de propulsion navales, qui ont été obtenus au fil des décennies. La société basée au Royaume-Uni présentera aux clients de la marine indienne ses capacités à construire, concevoir et fournir des solutions de propulsion et d’alimentation personnalisées pour les plans de modernisation de la marine.

Selon Abhishek Singh, vice-président principal – Défense, Inde et Asie du Sud-Est, Rolls-Royce a déclaré : « Et nous sommes impatients de familiariser nos clients indiens avec les capacités de Rolls-Royce à bord de ce majestueux navire de guerre. En outre, nous pouvons explorer des domaines de collaboration pour renforcer davantage la portée et la puissance de la marine indienne. »

A déclaré Richard Partridge, chef des systèmes navals, Rolls-Royce, « Notre expertise et nos offres technologiquement supérieures fournissent les solutions idéales pour développer une propulsion intégrée hybride-électrique et entièrement électrique pour les navires de guerre. »

« Cela inclut également l’intégration du MT30 qui apporte la turbine à gaz la plus dense en puissance à ces navires de guerre de nouvelle génération », a-t-il ajouté.

En savoir plus sur le CGS

Il est dirigé par le porte-avions HMS Queen Elizabeth de cinquième génération. Il s’agit du plus grand navire de surface jamais construit au Royaume-Uni et il est plus haut que les chutes du Niagara. Il pèse 65 000 tonnes et ses hélices ont la capacité de générer la puissance de 50 trains à grande vitesse.

Après presque une génération, le porte-avions HMS Queen Elizabeth dirige six navires de la Royal Navy, un sous-marin de la Royal Navy et une frégate des Pays-Bas ainsi qu’un destroyer de la marine américaine.

Qu’y a-t-il à bord des puissants transporteurs de la classe Queen Elizabeth

Les nouveaux porte-avions de la classe Queen Elizabeth (QEC) de la Royal Navy exploitent un système IFEP qui fait partie des systèmes de propulsion avancés. Cela offre une puissance, une fiabilité et une flexibilité accrues, ce qui convient mieux aux grands navires de guerre.

Il y a deux alternateurs de turbine à gaz marine MT30 par navire, qui sont évalués à 36 MW, et ont le pouvoir de propulser ces navires au-delà de 25 nœuds.

Le MT30 lui-même offre à lui seul de grands avantages de conception grâce à sa densité de puissance, ce qui contribue à réduire considérablement le nombre de turbines à gaz nécessaires pour alimenter les plates-formes navales avancées.

Il garantit également sa puissance tout au long de la durée de vie de 50 ans du navire.

Le QEC dispose également d’un système de distribution électrique Rolls-Royce à basse tension (BT) complet qui distribue suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent de 5 000 maisons familiales.

Rolls Royce présentera ses capacités à fournir des solutions de propulsion navale à bord du puissant navire de guerre HMS Queen Elizabeth.

La société basée au Royaume-Uni est le seul fournisseur de turbines à gaz marines dans des destroyers et porte-avions à propulsion entièrement électrique intégrée (IFEP).

Et c’est le seul fabricant au monde à avoir fourni des générateurs à turbine à gaz marins navalisés dans des destroyers et porte-avions à propulsion électrique intégrée (IFEP) de première ligne.

Il a été responsable de tout, y compris l’approvisionnement, la conception, l’intégration, la fabrication, la livraison et les tests du système d’alimentation et de propulsion des navires Queen Elizabeth Carrier.

