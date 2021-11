Le puissant nouveau méchant de Doctor Strange 2 potentiellement gâté par le merch

Le mois dernier, Disney a retardé pratiquement tous les nouveaux films Marvel dont la sortie était prévue en 2022 et 2023. Spider-Man: No Way Home est toujours prévu pour le 17 décembre, mais Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait maintenant arriver le 6 mai 2022 Les fans de Marvel se sont habitués à attendre des mois pour de nouvelles entrées MCU tout au long de la pandémie. Mais l’écart de cinq mois entre Spider-Man et Doctor Strange sera toujours difficile. Heureusement, les fuites ne s’arrêtent jamais. Cette semaine encore, une liste de produits pour un puzzle semble avoir confirmé le méchant de Doctor Strange 2.

Le méchant de Doctor Strange 2 gâté par un puzzle ?

Comme l’a repéré Gizmodo, le détaillant australien Booktopia a ouvert les précommandes pour un bloc-notes et un puzzle pour adultes Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le livre de coloriage fait 24 pages tandis que le puzzle contient 1000 pièces. Plus important encore, nous voyons un méchant Marvel absolument emblématique affronter le docteur Strange dans la scène du puzzle.

Casse-tête Doctor Strange 2. Source de l’image : Booktopie

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, le docteur Strange se bat contre une créature géante et borgne. Il s’agit de Shuma-Gorath, qui s’est présenté pour la première fois en tant qu’adversaire de Strange au début des années 1970. Shuma-Gorath se révèle être l’un des Anciens et régnait autrefois sur la Terre. Voici une description plus détaillée des pouvoirs et capacités de Shuma-Gorath de Marvel :

Shuma-Gorath est l’archétype du démon de classe trois, originaire d’un royaume extradimensionnel. Il est l’un des « Anciens » qui sont venus sur Terre il y a des millions d’années, la gouvernant et se régalant des ancêtres de l’humanité. Bien que banni dans un passé lointain par le sorcier Sise-Neg, Shuma est revenu sur Terre et a régné pendant un âge sur ce qui serait la Cimmérie, nourri par le sacrifice du sang. Il y a plus de 21 000 ans, le dieu nouvellement ressuscité Crom a conduit un chaman vers trois livres de magie reliés en fer avec lesquels le chaman a emprisonné Shuma dans ce qui est devenu le mont Crom. Vers 10 000 avant JC, les sorciers nouvellement mariés Kulan Gath et Vammatar ont cherché à libérer et à asservir le démon, mais ont échoué après s’être trahis. Un siècle plus tard, Shuma-Gorath fut en effet déchaîné par les deux sorciers et d’autres, mais le barbare Conan utilisa les Livres pour bannir le démon de la Terre.

Shuma-Gorath est-il déjà dans le MCU ?

Inutile de dire que cette entité sera une menace sérieuse chaque fois qu’elle apparaîtra. Il convient également de noter que nous avons peut-être déjà rencontré Shuma-Gorath dans le MCU. Nous avons vu une créature à tentacules à plusieurs reprises tout au long de What If…? sur Disney Plus. Mais nous ne savons toujours pas si c’était l’Ancien.