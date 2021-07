Le puissant onze des agents libres

01/07/2021 à 10:01 CEST

Le 1er juillet est toujours spécial en termes de marché des transferts. C’est le jour où les joueurs qui ont mis fin à leur contrat en juin avec leurs clubs respectifs peuvent désormais signer pour n’importe quel autre sans aucun type de lien contractuel. Il y en a qui ont vu loin et savent depuis des semaines quel sera leur avenir.

Par contre, comme pour les devoirs, il y a aussi ceux qui laissent tout pour la fin. Et la fin est déjà là. Une longue liste de noms de premier plan inonde le célèbre portefeuille des « agents libres », c’est-à-dire des joueurs qui n’ont pas de contrat en cours et seraient à la recherche d’une équipe. Dans cette section, le nom de Leo Messi apparaîtrait théoriquement, bien que son avenir soit lié au FC Barcelone en l’absence d’apposition de la signature.

Ainsi, chez SPORT nous avons voulu faire un onze avec ces joueurs libres qui ont désormais le pouvoir de trouver le meilleur contrat pour, dans bien des cas, finir au mieux leur carrière sportive respective. Il y a des noms à donner et à donner.

Dans le but serait Dmitrovic, qui a presque fini avec Séville. En défense, et maintenant que la défense des trois centraux est à la mode, Chiellini, Sergio Ramos et Jérôme Boateng feraient leur apparition. Aucun des trois, a priori, n’aura de difficultés à se loger dans les semaines à venir.

Dans les couloirs, Hysaj, qui a terminé son contrat avec Naples, et Van Aanholt, important avec les Pays-Bas dans ce Championnat d’Europe et qui vient de Crystal Palace. Au cœur, plus de noms familiers. Paulinho, qui a déjà terminé son aventure en Chine, serait celui qui fournirait le muscle nécessaire. Le Brésilien recherche une équipe de haut niveau en Europe et il a toujours l’air sain d’esprit. A ses côtés au centre du terrain, Parolo, ancien de la Lazio, et Samir Nasri, ancien joueur d’équipes comme City ou Arsenal.

Et enfin le plomb. On pourrait miser sur le toujours controversé Balotelli, mais un duo Diego Costa-Ribéry peut offrir de plus grandes garanties. De ce onze, des noms comme ceux de Garay, Mustafi, Gameiro, Ben Arfa, Jovetic, Robben, Callejón ou Takashi Inui.