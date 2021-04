Le puissant Samsung Galaxy S20 FE 5G est en vente … et avec la tablette Galaxy TAB A7 en cadeau! | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez un téléphone mobile et une tablette premium avec une réduction, Samsung a lancé une promotion très spéciale dans la nouvelle boutique e-commerce El Corte Inglés.

Vous devez renouveler votre mobile, mais vous voulez aussi une bonne tablette pour regarder des séries ou jouer confortablement sur le canapé ou au lit. Emporter Une tablette cadeau achetant l’excellent Samsung Galaxy S20 FE 5G, qui bénéficie également d’une réduction de 50 euros.

Saisir le Samsung Galaxy S20 FE 5G avec une réduction de 50 euros et la tablette Samsung Galaxy TAB A7 en cadeau, le tout pour 709 euros au magasin Tu à El Corte Inglés. Avec expédition en 24/48 heures, paiement financé et retour garanti.

Tu est la nouvelle boutique en ligne d’El Corte Inglés, avec toutes les garanties de la populaire chaîne espagnole de centres commerciaux.

Samsung Galaxy S20 FE 5G + tablette Galaxy TAB A7 en cadeau

le Samsung Galaxy S20 FE 5G C’est une nouvelle gamme de la société coréenne, avec du matériel qui s’inscrit dans le haut de gamme.

Avec son Écran FHD + de 6,5 pouces et rafraîchissement à 120 Hz, vous pouvez jouer à des jeux vidéo sans latence et / ou regarder des séries et des films avec la plus haute qualité.

Merci à votre Processeur Snapdragon 865, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce mobile premium peut gérer n’importe quel jeu ou application sans broncher et est idéal pour le multitâche.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il dispose d’un système à 3 caméras avec un appareil photo principal de 12 mégapixels et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W.

La Tablette cadeau Galaxy TAB A7 C’est aussi l’un des meilleurs que l’on puisse trouver sur le marché, avec la garantie Samsung. Il dispose d’un écran FHD de 10,4 pouces, d’un processeur Snapdragon 662 avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, extensible via une carte microSD. Sa batterie de 7040 mAh et sa charge rapide de 15 W durent au moins quelques jours.

Une opportunité imbattable de faire un combo avec le mobile premium Samsung Galaxy S20 FE 5G avec une réduction de 50 euros et la tablette Samsung Galaxy TAB A7 en cadeau, le tout pour 709 euros au magasin Tu à El Corte Inglés. Avec expédition en 24/48 heures, paiement financé et retour garanti.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.