Le puissant YellowHeart Tech Gamer lance l’application mobile de billetterie NFT et élimine les billets physiques

YellowHeart, le marché NFT à l’origine de certains des lancements de jetons communautaires les plus marquants de cette année et des lancements de jetons communautaires pour Maroon 5 et Kings of Leon, a lancé le portefeuille YellowHeart aujourd’hui, a appris Invezz via un communiqué de presse. L’application mobile de billetterie NFT, qui sera disponible sur l’Apple Store et le Google Play Store, élimine le besoin d’un billet physique.

Il connecte les utilisateurs directement à la plate-forme de billetterie NFT du marché, où la société vend des billets via le navigateur mobile depuis un certain temps.

Intégration ETH et MATIC pour permettre les paiements fiat et crypto

YellowHeart Wallet permet les paiements par carte fiat et les paiements par crypto-monnaie grâce à l’intégration d’Ethereum (ETH / USD) et de Polygon (MATIC / USD). Les billets sont encaissés sur place.

Les fans qui ont acheté un NFT auprès d’un créateur, d’un artiste ou d’un producteur via le NFT Web 3 Marketplace de YellowHeart ou qui possèdent un jeton de communauté d’artistes via celui-ci, auront accès à du contenu exclusif dans l’application, à des événements privés, à des billets NFT à collectionner et à d’autres extras.

Josh Katz, PDG de YellowHeart, a déclaré :

YellowHeart Wallet est une étape majeure pour l’industrie des événements en direct. L’application permet aux fans, aux artistes et aux salles d’interagir avec les marchés Web3, faisant évoluer considérablement l’expérience des fans et créant des opportunités de revenus récurrents à long terme pour les artistes, les équipes et les salles. Les artistes, les équipes et les lieux qui ne s’adaptent pas seront laissés pour compte. Fournir aux fans une technologie qui leur donne un accès exclusif à des billets de concert et à du contenu spécifique à l’événement est une véritable victoire pour nous ; En combinant cela avec notre concentration sur les jetons de la communauté des artistes, le contenu NFT exclusif connecté à l’album et les possibilités de créativité à partir d’ici sont infinies.

La plate-forme propose également un accès tokenisé lié à IPFS, ce qui signifie qu’un changement déclenché par la blockchain peut conduire à une expérience inattendue et intéressante. Il peut s’agir d’un accès exclusif à un événement ou d’un concert ou à une image numérique d’un billet de concert qui change de couleur.

Thomas Emmanuel, CPO de YellowHeart, explique :

La connexion des billets à la technologie blockchain via des jetons non fongibles signifie que les récompenses, le contenu, l’accès, les remises et plus encore peuvent être attribués sur une base 1: 1. Par exemple, un fan qui a, disons, le jeton de la communauté Maroon 5, ou tout autre autre artiste, ou marque, jeton de communauté spécifique, vous ouvrez l’application et glissez simplement vers l’onglet « Récompenses ». De là, ils peuvent accéder aux différents avantages du NFT, tels que l’entrée anticipée, des offres avant ou après le spectacle dans un lieu partenaire, des afterparties, ainsi que des contenus exclusifs : moments vidéo, montages de temps forts ou enregistrements de concerts.

