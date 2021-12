Le pull de Noël le plus cher du monde maintenant en vente

Le pull coûte 7 000 £ en matériaux à fabriquer et est disponible à l’achat si vous avez 30 000 £ de rechange. (Photo : Imago2/SWNS)

Un artiste a créé le pull de Noël le plus cher du monde, désormais vendu 30 000 £.

Aidan Liban, 33 ans, a créé le pull pour collecter des fonds pour le NHS, dépensant ainsi ses économies.

Il est incrusté de diamants et lui a coûté 7 000 £ à fabriquer.

Il a créé un motif de renne en utilisant des étoiles en argent incrustées de diamants, du fil d’or 24 carats, une doublure en soie italienne et des milliers de cristaux Swarovski. Liban espérait que la création inverserait le trope du « pull de Noël laid ».

Liban a maintenant atteint le record du monde du pull de Noël le plus cher au monde, battant le précédent détenteur du record de 24 000 £, créé par Tipsy Elves en 2016 et recouvert de 24 274 cristaux.

Liban a déclaré que l’idée du pull lui était venue pendant le verrouillage de 2020, alors qu’il vivait seul à Fulham, à Londres, et travaillait à temps partiel en tant que travailleur clé dans un organisme de bienfaisance.

Il a passé plus de 3 000 heures sur le projet et espère vendre le pull, en faisant don d’une partie de l’argent au NHS.

« J’ai eu la vision et je l’ai réalisée. Je voulais créer quelque chose de magnifique et d’accrocheur – ce que j’ai fait », a déclaré Liban.

Il y a plus de 2 000 cristaux Swarovski et 150 diamants sur le pull. (Photo : Imago2/SWNS)

Le projet a commencé en décembre 2020. Après avoir passé beaucoup de temps à trouver les bons matériaux pour le pull, Liban a dû se précipiter pour le terminer à temps pour les fêtes de 2021.

Il a terminé la conception le mois dernier, car il « n’avait le temps de travailler dessus que le soir et le week-end ».

« Le temps que cela m’a pris est le principal facteur du prix, car c’est si délicat », a déclaré l’artiste. « Les pulls de Noël n’ont jamais vraiment fait partie de ma tradition familiale, alors j’ai pensé le faire avec style. »

Cependant, Liban a averti que quiconque achète le pull ne pourra pas le laver s’il le porte car il est « délicat ».

Il a commandé de la soie 24 carats dans une boutique française spécialisée, ce qui lui a coûté 200 £, tandis que les cristaux Swarovski coûtaient environ 1 000 £ et que la doublure en soie coûtait 200 £ à elle seule. Les 150 diamants, qui se trouvent près du col du pull, ont été achetés chez un spécialiste de Hatton Garden et ont coûté 5 000 £.

Liban a déclaré : « Aucune dépense n’a été épargnée. J’ai fait à peu près tout moi-même à part quelques morceaux très délicats.

« Le corps principal du pull est en laine et en coton. Il est doublé de soie magnifique, il est doux comme un chaton.

« Les diamants ont de petites imperfections, ce qui signifie qu’ils ne conviendraient pas aux bijoux mais qu’ils sont parfaits pour le pull », a-t-il déclaré, ajoutant que « il a fallu un certain temps pour trouver les diamants parfaits ».

L’ancien étudiant en art a passé plus de 3 000 heures à travailler sur le pull le soir et le week-end. (Photo : Aidan Liban / SWNS)

Selon Liban, le pull raconte une histoire : si vous regardez bien, le renne a même un médaillon en or Swarovski autour du cou.

« C’est une nouveauté amusante », a-t-il ajouté. « C’est très rare que quelque chose de cette qualité soit fabriqué, c’est très excitant.

« Je veux qu’il épate les gens et brise le pessimisme dont nous entendons parler depuis quelques années. »

Liban ne voulait pas seulement que les étrangers soient impressionnés par la pièce, ce que beaucoup d’entre nous sont sûrement, mais aussi ses amis et sa famille.

Il a déclaré: « Je l’ai gardé secret pour la plupart de mes amis et de ma famille, ils ont été captivés lorsque j’ai fait la grande révélation. »

Liban est sérieux au sujet de la vente du pull – il est disponible sur son site Web pour tous ceux qui veulent l’acheter.

