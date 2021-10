Le pull en tricot torsadé est la tendance la plus confortable de l’hiver portée par les célébrités

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Du casting du reboot de Gossip Girl en train de balancer leurs pulls preppy, à Bella Hadid et Elsa Hosk qui restent au chaud dans leurs tricots torsadés, il est clair que la tendance des pulls torsadés est là pour rester pour l’hiver. Cela nous fait penser à cette image virale de Chris Evans portant son tricot torsadé dans le film Knives Out et ressemblant à une collation absolue. Mais comme nous ne pouvons pas nous blottir contre Chris, nous nous contenterons de cette sélection de pulls torsadés confortables et tendance que nous avons hâte d’ajouter à notre garde-robe d’hiver.

Ci-dessous, les pulls, cardigans, jupes et robes qui rehausseront le côté cosy de votre garde-robe !