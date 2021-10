Le Punjab BJP donne un signal vert à la proposition d’alliance du Capt Amarinder Singh

Gautam a ajouté que le BJP et Amarinder Singh avaient des préoccupations communes et que le parti pense que Singh est un patriote.

Un jour après que l’ancien ministre en chef du Pendjab, le Capt Amarinder Singh, ait envoyé des sondes au BJP pour une alliance, le BJP a rendu le signal positif. Après avoir quitté le Congrès, Amarinder Singh a également prévu de lancer un nouveau parti et a exprimé sa volonté de s’allier avec des tenues plus petites.

Selon un article de NDTV, Dushyant Gautam, responsable du Punjab BJP, a déclaré que les portes du parti étaient ouvertes à une alliance, mais que la décision finale appartenait au conseil parlementaire. Gautam a déclaré que le BJP restait prêt à s’allier avec des organisations nationalistes et soucieuses du pays et de sa sécurité.

Gautam a ajouté que le BJP et Amarinder Singh avaient des préoccupations communes et que le parti pense que Singh est un patriote. Il a déclaré que le BJP ne s’était opposé à lui que lorsque Singh ne travaillait pas pour le bien-être du peuple du Pendjab.

Le chef du BJP a réclamé le soutien des agriculteurs, affirmant que le parti du safran travaillait pour le bien-être des agriculteurs. Il a déclaré que Singh et les dirigeants du BJP peuvent s’asseoir ensemble pour discuter de la manière de résoudre le problème des protestations des agriculteurs.

Amarinder Singh avait quitté le Congrès après que le haut commandement du parti l’a forcé à démissionner le mois dernier et a fait de Charanjit Singh Channi le nouveau CM.

Envoyant des sondes au BJP, Singh avait déclaré que si le problème de la protestation des agriculteurs était résolu, il envisagerait un accord de partage des sièges avec le BJP.

Hier, dans une série de Tweets, Singh avait déclaré que la bataille du Pendjab était en cours. « La bataille pour l’avenir du Pendjab est lancée. J’annoncerai bientôt le lancement de mon propre parti politique pour servir les intérêts du Pendjab et de son peuple, y compris nos agriculteurs qui se battent pour leur survie depuis plus d’un an », a déclaré Singh.

Il a ajouté : « J’espère un accord de siège avec le BJP dans les sondages de l’Assemblée du Pendjab 2022 si la protestation des agriculteurs est résolue dans l’intérêt des agriculteurs. Nous envisageons également une alliance avec des partis partageant les mêmes idées, tels que les groupes dissidents Akali, en particulier les factions Dhindsa et Brahmpura. »

Singh a juré de ne pas se reposer jusqu’à ce qu’il soit capable d’assurer l’avenir du peuple du Pendjab. « Le Pendjab a besoin de stabilité politique et de protection contre les menaces internes et externes. Je promets à mon peuple que je ferai ce qu’il faut pour assurer sa paix et sa sécurité, qui sont aujourd’hui en jeu », a-t-il déclaré.

