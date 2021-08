Le punk à la une : les pistolets sexuels commencent à faire les gros titres

« Ses vêtements, maintenus ensemble par des épingles à nourrice, tombent autour de son corps mou dans un désordre calculé. Son visage est d’un gris sous-alimenté. Pas un muscle ne bouge. Ses lèvres font écho à la pente descendante de ses épaules raides et porte-manteaux. Seuls ses yeux enregistrent la moindre trace de vie.

Ces mots, écrits par la journaliste Caroline Coon, faisaient partie de la couverture de til Sex Pistols qui a été publié dans l’édition du 7 août 1976 de l’hebdomadaire musical britannique Melody Maker. Les Pistols et le punk étaient le sujet de conversation de la ville : la ville de Londres, pour être précis, mais de plus en plus, dans tout le Royaume-Uni. Cette fonctionnalité a ouvert le débat sur le punk aux lecteurs de MM, plus de trois mois avant que les Pistols ne sortent « Anarchy In The UK » comme premier single.

Des groupes comme The Clash étaient en train de devenir un live, les Stranglers jouaient fort, La confiture terminaient leur line-up et Stiff Records a été lancé ce même mois. La libération de les damnés“New Rose”, largement considéré comme le premier single punk, n’était que dans deux mois.

Les Pistols, formés à la fin de 1975, avaient déjà eu une couverture médiatique nationale au Royaume-Uni, notamment dans Sounds, qui a écrit un article sur le groupe en avril 1976 et une critique de leur célèbre concert au 100 Club en juin. Mais le morceau dans le “Maker”, à une époque où la presse musicale nationale britannique était une force largement lue et influente, était un autre ingrédient dans l’ascension de Johnny Rotten and co vers la notoriété.

” Crucial ou bidon ” ?

« Punk rock : crucial ou bidon ? » était la question posée sur la couverture, sous des histoires sur Eric Clapton et John Lennon. L’essai de Coon a ensuite décrit la nouvelle scène punk pour un lectorat qui s’habituait encore à la nature « simple et moche » de la musique, alors que l’élan derrière le mouvement s’accélérait de semaine en semaine.

« Depuis janvier, lorsque les Sex Pistols ont joué leur premier concert », a-t-elle écrit, « il y a eu une augmentation lente mais régulière du nombre de musiciens qui ressentent la même chose. Des groupes comme The Clash, la confiture, Buzzcocks, les damnés, les Haras et l’Abattage de Banlieue et les Chiens. La musique qu’ils jouent est forte, rauque et au-delà des considérations de goût et de finesse. Comme le dit Mick Jones des Clash : “C’est merveilleusement vital.”

Alors que ce problème déferlait dans les rues, les Pistols étaient de retour au 100 Club, soutenus par les Vibrators, tandis que les Fabulous Poodles jouaient aux Nashville Rooms. Les concerts de Pistols se sont multipliés et rapides, dont un le 19 août dans le cadre improbable du West Runton Pavilion, près de Cromer dans le Norfolk. C’est devenu un lieu punk régulier, accueillant également les Damned, les Clash et bien d’autres.

Si les Pistols ont choqué les locaux, alors un peu moins de quatre mois après la couverture de Melody Maker, en remplacement de dernière minute pour reine dans l’émission Today avec Bill Grundy, ils choqueraient la nation.

