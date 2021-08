Le punk fait un retour époustouflant dans la lutte professionnelle sept ans après avoir quitté la WWE pour la plus grande pop de tous les temps

in

CM Punk est enfin revenu à la lutte professionnelle – c’est arrivé !

L’ancien quintuple champion du monde de la WWE a fait ses débuts à l’AEW à Rampage vendredi soir et a mis fin à un exil de sept ans de la lutte.

Après sept longues années, CM Punk est de retour dans le catch

L’homme de 42 ans a accepté un accord avec AEW après que les discussions se soient réchauffées avec le propriétaire Tony Khan plus tôt cet été. On sait qu’AEW avait essayé de recruter Punk à sa création, mais la star légendaire a dit qu’il voulait voir comment AEW grandissait en premier.

Punk a fait son retour tant attendu devant ses fans adorés de sa ville natale de Chicago au United Center et comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, ce fut une réception pas comme les autres.

Le retour de la pop de CM Punk est légitimement l’un des plus grands que nous ayons jamais entendu. #AEWRampage pic.twitter.com/OKhs1OVuBk – Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 21 août 2021

La voix des sans voix semble prête à rivaliser à All Out, Darby Allin étant désormais la direction la plus évidente.

La dernière sortie de Punk dans un ring de catch a eu lieu lors du Royal Rumble 2014, un match largement critiqué pour la façon dont des talents comme Dolph Ziggler, Daniel Bryan et même Punk ont ​​été rejetés.

CM Punk est officiellement All Elite

Il devait affronter Triple H à WrestleMania cette année-là, mais il a plutôt décidé de se lancer dans une carrière à l’UFC.

Punk irait 0-2 à l’intérieur de l’octogone, bien que sa deuxième défaite soit annulée après que son adversaire Mike Jackson ait échoué à un test de dépistage de drogue.

Depuis lors, Punk a commenté dans Cage Fury Fighting Championships (qui a diffusé sur le Fight Pass de l’UFC) et il s’est inscrit avec FOX en 2019 pour être analyste dans les coulisses de la WWE.

Toutes les stars alignées avec Chicago et CM Punk dans AEW

Le retour de Punk sur le ring sera certainement un coup de pouce majeur pour AEW, une entreprise qui monte déjà en flèche avec des cotes constantes au-dessus du million et des spectacles à guichets fermés.

Ajoutez CM Punk à ce mélange, beaucoup de fans de catch inactifs voudront voir ce qu’il fait.

En plus de cela, des rumeurs persistent selon lesquelles Daniel Bryan rejoindra également AEW et le contrat WWE d’Adam Cole expirera demain.

./discussionSPORT

Tony Khan a redynamisé le business de la lutte avec AEW