Le purificateur d’air qui passe inaperçu est d’IKEA et est une table d’appoint | La technologie

La société suédoise va lancer un produit conçu pour améliorer la qualité de vie des acheteurs mais sans sacrifier la praticité et le design minimaliste qui caractérisent ses meubles.

Il n’y a pas quelques utilisateurs qui ont un purificateur d’air à la maison, quelque chose qui depuis des années a cessé d’être un caprice pour les personnes ayant de l’argent (voici un guide pour ne pas se perdre).

l’augmentation de La pollution dans les grandes villes a fait augmenter les causes de décès par maladies respiratoires comme jamais auparavant, devenant ainsi un problème très réel pour des villes comme Madrid ou Barcelone.

Et à cet égard, chez IKEA, ils veulent faire quelque chose avec leur propre style : un purificateur d’air qui est aussi un meuble.

Sous le nom de Starkvind, la société suédoise va lancer deux purificateurs d’air, un sous la forme d’une table d’appoint entièrement opérationnelle, et maintenant une unité plus basique qui est seulement purifiant mais avec un design beau et minimaliste.

La première est la véritable innovation, puisqu’il rejoint la partie pratique de la table auxiliaire, que nous pouvons mettre à la fois dans notre chambre pour les livres et la lampe, et dans le salon pour avoir le contrôle de la télévision et des magazines.

Les deux modèles arrivent avec un système de filtre à trois couches, qui capture 100 % des grosses particules, telles que les cheveux et les peluches ; 99,5% des plus petites particules (2,5 microns) comment sont la poussière et le pollen; et des polluants comme le formaldéhyde en plus des mauvaises odeurs.

Alors que les deux Starkvind peuvent être utilisés à partir des boutons qu’ils apportent eux-mêmes, pour les contrôler depuis le smartphone, nous devrons acheter le hub TRÅDFRI, qui vous permet d’avoir le contrôle de la domotique de la maison, y compris les purificateurs.

Le modèle purificateur uniquement sera disponible en noir et blanc, tandis que la table d’appoint est disponible dans des finitions sombres et claires. Les deux sortiront en octobre pour 108 et 160 euros, respectivement.