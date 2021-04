Le purificateur d’air Wi-Fi intelligent de TruSens ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant, et il est maintenant sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

J’aime les appareils intelligents connectés au Wi-Fi autant que quiconque. En fait, comme une grande partie de mon travail consiste à tester tous les nouveaux gadgets pour la maison intelligente qui sortent toute l’année, je les apprécie et les apprécie probablement encore plus que la plupart des gens. La commodité offerte par des gadgets impressionnants tels que les aspirateurs robots et les serrures intelligentes est fantastique. En plus de cela, il existe de nouveaux types d’appareils intelligents qui arrivent constamment sur le marché.

Même si j’aime les gadgets connectés, je peux honnêtement dire que je n’aurais jamais pensé avoir besoin d’un purificateur d’air intelligent. Ensuite, on m’a envoyé un Purificateur d’air Wi-Fi intelligent TruSens à tester, et cela a changé d’avis presque immédiatement.

Si vous pensez que tous les purificateurs d’air sont à peu près identiques, vous devriez certainement réfléchir à nouveau. Outre la qualité de l’unité et l’efficacité des filtres eux-mêmes, il existe toutes sortes de fonctionnalités intéressantes sur les purificateurs d’air modernes. Et si vous recherchez le roi de tous ceux qui contiennent à peu près toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer, ne cherchez pas plus loin que le Purificateur d’air Wi-Fi intelligent TruSens.

En ce qui concerne la filtration, ce superbe modèle comprend une filtration DuPont HEPA à 360 degrés ainsi qu’un désinfectant UV-C intégré. C’est vrai, l’air qui pénètre dans l’unité n’est pas seulement filtré mais également désinfecté. Selon le fabricant, il filtre les virus en suspension dans l’air, les allergènes et certains gaz COV. En plus de cela, la lumière UV-C à l’intérieur de l’unité tue les germes sur le filtre HEPA.

Ensuite, vous obtenez les fonctionnalités intelligentes qui donnent à ce modèle son éclat supplémentaire. Vous pouvez le contrôler avec votre smartphone ou avec des commandes vocales grâce au support Alexa. Vous bénéficierez également d’une surveillance de l’indice de qualité de l’air (IQA) et plus encore. De plus, ce modèle est livré avec ce que TruSens appelle un SensorPod – installez-le où vous le souhaitez dans une pièce pour prendre des mesures de qualité de l’air à cet endroit, qui sont ensuite transmises à l’unité principale.

le Purificateur d’air Wi-Fi intelligent TruSens est génial et il est disponible en deux tailles différentes, une moyenne qui gère des pièces jusqu’à 375 pieds carrés et un grand modèle qui peut purifier l’air dans d’immenses espaces jusqu’à 750 pieds carrés. Et si vous voulez tout le grand performances sans le coût supplémentaire des fonctionnalités intelligentes, il existe des versions de chaque taille sans l’intelligence, et il existe également un petit modèle pour les pièces jusqu’à 250 pieds carrés qui ne coûte que 199 $.

Voici les puces de la liste Amazon de TruSens:

CAPTURE ET DÉTRUIT LES POLLUANTS: La filtration DuPont TRUE HEPA à 360 degrés capture les polluants tels que les virus en suspension dans l’air, les allergènes et certains gaz COV. La lumière ultraviolette (UV-C) tue les germes et les bactéries piégés dans le filtre. COMPATIBILITÉ DE L’APPLICATION MOBILE ET DES APPAREILS ALEXA: Prenez le contrôle de votre air de n’importe où dans le monde avec l’application TruSens, connaissez la qualité de votre air intérieur et extérieur en temps réel. Suivez votre historique AQI (Air Quality Index), configurez un calendrier, obtenez des rappels de remplacement pour votre filtre et votre ampoule UV à partir de votre application. Le purificateur d’air intelligent TruSens compatible Wi-Fi fonctionne avec les commandes vocales de l’appareil Alexa. SENSATION PLUS INTELLIGENTE: La détection à distance fournit des lectures détaillées et précises de la qualité de l’air dans une pièce. Notre SensorPod amélioré détecte les particules ultrafines qui peuvent être inhalées et pénétrer dans vos poumons et votre circulation sanguine (PM1.0, PM2.5, PM10) ainsi que la fumée, certains COV (formaldéhyde, vapeurs de peinture) et les odeurs. Le SensorPod prend les lectures de la qualité de l’air et les communique au purificateur d’air. DUAL AIRFLOW: La technologie exclusive PureDirect divise l’air pur en deux flux d’air, offrant un air purifié plus confortablement et plus efficacement dans toute la pièce. Le flux d’air bidirectionnel fournit l’air purifié plus efficacement dans toute une pièce et, dans certains cas, il s’est avéré jusqu’à 24% plus efficace que les purificateurs d’air traditionnels à flux d’air vertical. TRUSENS: TruSens est conçu pour votre style de vie. Notre objectif était de créer un purificateur d’air magnifiquement conçu, simple à utiliser et bénéfique pour votre espace de vie. Faites confiance à TruSens pour un air plus pur.

