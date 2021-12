L’épisode du lundi de Wheel of Fortune s’est terminé par un casse-tête bonus qui a dérouté à la fois le candidat Kennise Miller et les fans qui regardaient à la maison. La catégorie était simplement « personne » et Miller n’a reçu que deux lettres pour l’aider à résoudre le puzzle. Miller, qui avait déjà gagné un voyage à Hawaï et près de 30 000 $, n’a pas obtenu de réponse. Quand cela a été révélé, les fans du rappeur Yung Joc ont été stupéfaits.

La réponse au casse-tête s’est avérée être « Young Jock », qui pourrait être une référence à un jeune sportif. D’autres pensaient qu’il s’agissait d’une référence erronée à Yung Joc, le nom de scène du rappeur Jasiel Amon Robinson. De nombreux fans de musique se sont tournés vers Twitter pour critiquer les créateurs de puzzles de Wheel of Fortune et ont suggéré que Miller méritait une autre chance.

« C’est Yung Joc, pas Young Jock. Elle devrait avoir une autre chance. Pourquoi diable utiliseriez-vous le nom et ne feriez pas de recherche ? un fan a écrit. « Vous avez tous triché ce soir les candidats du tour bonus. Son nom est ‘Yung Joc’ et non ‘Young Jock’. Allez les gars », a écrit un autre téléspectateur frustré.

D’autres ont compris que les fabricants de puzzle Wheel ne faisaient pas référence au rappeur, mais ils n’aimaient toujours pas le puzzle, note Yahoo! Divertissement. « YOUNG JOCK. Contrairement à OLD JOCK….. Qu’est-ce que c’est que ça », s’est plaint un téléspectateur. « Qui utilise encore ce terme. Je suis tout à fait pour la liberté d’expression mais je pense que le cerveau derrière celui-ci doit disparaître. Et s’il est généré par ordinateur, alors donnez le feu vert à l’ancien Commodore 64. »

Bien que Miller n’ait pas gagné le puzzle bonus, elle a quand même passé une bonne nuit sur Wheel of Fortune. Elle a gagné des vacances à Maui et 28 000 $. La Roue de la Fortune est animé par Vanna White et Pat Sajak. L’émission a récemment ajouté la fille de Sajak, Maggie Sajak, en tant que correspondante sociale.

Quant à Yung Joc, il est surtout connu pour son single à succès de 2006 « It’s Goin’ Down ». Il a également été membre de la distribution de Love & Hip Hop: Atlanta et Scared Famous, tous deux diffusés sur VH1. Il est également apparu dans un épisode de Wild ‘n Out cette année. Yung Joc a fait la une des journaux au début du mois lorsqu’il a nié les allégations selon lesquelles il serait un propriétaire de chien irresponsable après avoir perdu ses pit-bulls. Joc a déclaré à TMZ qu’il coopérait avec la police et a fourni des vidéos de leur évasion.