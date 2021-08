Taylor Swift a failli briser tout Internet hier après avoir laissé tomber un mot sur ses sites sociaux pour taquiner la sortie des chansons voûtées de Red. S’ensuivent une panique et une hystérie joyeuses !

“* appuie sur le post * * ricane de manière maniaque * Niveau : avec désinvolture cruelle au nom de l’honnêteté”, lit-on dans sa légende.

Mais comme Swifties le font, de nombreux superfans de la chanteuse ont décodé le fouillis quelques heures après la publication de la pop star. C’est pour le moins impressionnant, d’autant plus que certains ont estimé que le décodage de ce brouillage était plus difficile que le précédent de Taylor, mais honnêtement, nous n’attendons rien de moins de T. Swift.

La nouvelle que Taylor partage finalement : il y a 10 nouvelles chansons, et Phoebe Bridgers, Ed Sheeran et Chris Stapleton seront présentés. Un fan a également souligné qu’en avril, lorsque Taylor a abandonné le fouillis de mots Fearless, elle a publié la liste des pistes le lendemain. Alors soyez à l’affût dès aujourd’hui !

Après avoir transformé ses fans en détectives, Taylor a posté une photo d’elle en train d’embrasser son chat grincheux Olivia Benson (oui, d’après le personnage emblématique de SVU), avec un filtre des mots “J’ai déverrouillé le coffre-fort” sur la photo. “Red: Taylor’s Version” se trouve dans le coin inférieur droit de l’image, avec la date de sortie du 19 novembre. (La date d’automne est probablement la raison pour laquelle les petites feuilles d’érable tombaient pendant la vidéo alors que les mots brouillés apparaissaient ! Ce sont vraiment les détails pour nous.)

Si vous ne voulez pas attendre que Taylor confirme la liste des pistes * et * vous voulez ce petit filtre mignon, dirigez-vous ici et mettez correctement les chansons décodées pour déverrouiller le coffre-fort pour obtenir le même filtre que Taylor (et, ofc, tous les d’autres fans qui ont fait ça). Mais quand même, plutôt cool !

