« Le Qatar 2022 est ma dernière Coupe du monde »

10/10/2021 à 14:39 CEST

Dirigée par Neymar Jr, la plateforme de diffusion sportive « DAZN » lance un nouveau documentaire produit par « Partizan » – le dernier « DAZN Originals » – pour expliquer l’histoire qui unit et relie le peuple brésilien au football. Une société qui a joui pour chaque génération d’une « superstar » du beau jeu avec Pelé, Zico, Socrate, Romario, Ronaldo, Ronaldinho et le dernier… Neymar da Silva Santos Junior.

« Neymar Jr, Dinastía de Reyes » montre le sien Neymar en personne parlant, passant en revue et analysant sa carrière et le chemin pour devenir une grande figure du sport et la responsabilité que cela implique.

Une histoire racontée par le footballeur lui-même où il revient sur les moments de sa carrière sportive. De ses débuts avec Santos à la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. Visiblement en passant par les moments terribles qu’il a vécus lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il était sur le point de prendre sa retraite du football par un coup dur de Zuñiga.

« Je ne pouvais pas bouger mes jambes, je n’avais pas la force de me lever. Je ne pouvais pas », explique l’homme lui-même. Neymar Jr se souvenant de ces moments lors de sa première Coupe du monde. « C’était l’un des pires moments de ma carrière. Cela a gâché mon rêve de jouer une Coupe du monde, de jouer la demi-finale, la finale… Je ne pouvais pas bouger les pieds. J’ai commencé à pleurer désespérément. Ils m’ont pris à l’hôpital, ils m’ont examiné ainsi que le médecin. Il m’a dit : » J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Laquelle voulez-vous » et j’ai dit : » Donnez-moi la mauvaise nouvelle. » Et il a dit : » Tu es hors de la coupe du monde. », à ce qu’il m’a dit, « si elle avait été à 2 cm de côté, vous ne marcheriez plus »« , partage la star brésilienne, au sein du documentaire, dans une histoire émouvante et très émouvante.

Dans un autre moment du documentaire, le Brésilien commence à planifier sa retraite du monde du football et affirme que le Qatar sera la dernière Coupe du monde à laquelle il représentera son pays.

« Je pense que Qatar 2022 est ma dernière Coupe du monde parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour m’occuper davantage du football. Je vais tout faire pour bien y arriver, pour gagner avec mon pays, pour réaliser le rêve que j’ai depuis que je suis enfant et j’espère pouvoir le réaliser », déclare avec force Neymar.

