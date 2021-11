Le Qatar aurait espionné les candidats rivaux à la Coupe du monde 2022

23/11/2021 à 17:58 CET

Artur Lopez

Si des soupçons planaient déjà sur la FIFA et le Qatar pour l’octroi de la Coupe du monde 2022, désormais encore plus après les informations de l’Associated Press (AP). L’agence de presse a fait état de la généreux investissement du pays de la péninsule qatarie dans l’espionnage au propre FIFA et des candidatures rivales dans la course pour organiser la prochaine Coupe du monde.

L’État du Moyen-Orient a engagé le L’ancien agent de la CIA Kevin Chalker. L’espion a fourni au Qatar spécialistes des technologies de l’information (TI) et agents de terrain d’élite de Global Risk Advisors. Cette société et ses filiales ont fait le sale boulot de l’espionnage. Chalker a signé un accord de services avec le Qatar en août 2017, en vertu duquel Global Risk Advisors peut conseiller le régime qatari en matière de surveillance, de contre-surveillance et de collecte de données. Les sociétés fantômes de l’ancien agent de la CIA auraient reçu jusqu’à 40 millions d’euros en 2017, résultat de cet accord.

Comme si cela ne suffisait pas, ils auraient aussi suivi les critiques de l’attribution controversée de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Plusieurs composantes de la FIFA, détracteurs de la concession du siège de la Coupe du monde au Qatar, ont été surveillées par un projet baptisé Merciless. Ce travail d’espionnage exhaustif consistait en un investissement de 343 millions d’euros pour neuf ans. L’ancien secrétaire général de l’organisation internationale, Jérôme Valcke, était l’une des cibles.

L’une des candidatures que le régime qatari aurait surveillées est celle des États-Unis. Diligence, une société de renseignement privée à Londres, était chargée de surveiller plusieurs cibles de la candidature nord-américaine via un faux compte de photojournaliste Facebook. De plus, les communications et les dossiers financiers de la l’ancien vice-président de la FIFA Jack Warner et l’ancien officiel du football américain Chuck Blazer.