Le Qatar complète le calendrier F1

30/09/2021 à 11h33 CEST

Le calendrier de la Formule 1 2021, initialement porté à 23 courses, a subi plusieurs modifications dérivées de la pandémie de Covid, Le départ de Japon et Australie finalement contraint de réduire le nombre de tests à 22, avec 21 circuits confirmés et un autre à déterminer, du 19 au 21 novembre. Ce jeudi, la F1 a avancé son accord avec le circuit de Losail pour accueillir le premier Grand Prix du Qatar.

De plus, c’est un contrat à long terme, qui durera dix saisons, de 2023 à 2032. Il n’y aura pas de Grand Prix en 2022, lorsque le pays se concentrera sur la Coupe du monde qui débutera exactement un an après la première course de F1. L’épreuve reviendra en 2023 et pourrait se dérouler sur un nouveau circuit construit spécialement pour la F1 et non à Losail, où se déroule traditionnellement le Grand Prix MotoGP.

Avec la nouvelle incorporation, le calendrier F1 comptera quatre grands prix en Moyen-Orient : Bahreïn, qui était la course d’ouverture de la saison, le Qatar et les deux manches qui clôtureront la Coupe du monde, Arabie saoudite (5 décembre) et Abu Dhabi (12 décembre).

Le circuit de Losail a été inauguré en 2004 pour accueillir le premier grand prix MotoGP et à partir de 2008, il est devenu un grand prix de nuit, après un puissant investissement dans l’éclairage artificiel réalisé par la société américaine. Eclairage Musco.

La piste fait 5,4 kilomètres de long avec 16 virages (six à gauche et 10 à droite) et possède une longue ligne droite de plus d’un kilomètre qui favorisera les dépassements en F1. Le directeur de la compétition, Michael Masi, a visité la piste qatarie en août et a décrit les modifications qui devaient être apportées pour accueillir les voitures, notamment une nouvelle entrée des stands et des changements aux pianos et aux barrières.