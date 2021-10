Le Qatar, dernier pays arabe à rejoindre le calendrier F1

in





Le Qatar a été annoncé aujourd’hui comme le dernier ajout au calendrier de Formule 1 de cette année en novembre, avec un accord de dix ans pour accueillir des courses de F1 à partir de 2023.

Avec l’incertitude entourant plusieurs sites de F1 cette année en raison de Covid-19, les courses au Canada, en Australie, au Japon et à Singapour ont été annulées. La Turquie a été choisie pour remplacer le Canada et un créneau TBC a été laissé en novembre.

Maintenant, ce créneau a été officiellement occupé par une course au Qatar du 19 au 21 novembre avant la toute première course en Arabie saoudite du 3 au 5 décembre. La saison se terminera à Abu Dhabi du 10 au 12 décembre. Cela signifie que les trois dernières courses de cette saison se dérouleront dans la péninsule arabique. Le Qatar a également convenu avec la Formule 1 d’accueillir des courses à partir de 2023 et pour une durée de 10 ans.

Le Qatar est depuis longtemps intéressé à s’impliquer dans la F1, avec des rumeurs liant auparavant le riche État arabe à un éventuel achat de Formule 1. Cela ne s’est toutefois pas concrétisé et Liberty a fini par reprendre le sport.

Le Grand Prix du Qatar – parrainé par Ooredoo, la société de communication internationale appartenant à l’État – se déroulera sur la piste internationale de Losail, célèbre pour accueillir des courses de MotoGP depuis 2004.

Déclaration

Formule 1: « Il y avait une forte volonté du Qatar d’être utile à la F1, et au cours de ce processus, la vision d’un partenariat plus long a été discutée et acceptée pendant 10 ans.

“Le pas du geste d’aider la F1 en 2021 à une stratégie à long terme était court et simple et la vision de la F1 d’être la vitrine du Qatar après la Coupe du Monde de la FIFA en 2022 a été la force motrice de cet accord à long terme.

“Dans le cadre de l’accord à plus long terme, les discussions se poursuivront concernant le lieu du Grand Prix à partir de 2023, des détails supplémentaires devant être fournis ultérieurement.”

Le président et chef de la direction de la F1 Stefano Domenicali: « Nous sommes très heureux d’accueillir le Qatar au calendrier de la Formule 1 cette saison et à plus long terme à partir de 2023.

« La fédération et les autorités du Qatar Motor & Motorcycle ont été incroyables et se sont déplacées à grande vitesse pour garantir que la course puisse avoir lieu cette saison sur le circuit de Losail, célèbre pour beaucoup comme hôte du MotoGP.

«Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter et il y a un énorme intérêt pour notre sport et l’espoir de nombreux endroits d’avoir un Grand Prix. L’énorme effort de toutes les équipes, de la F1 et de la FIA a permis de livrer un calendrier de 22 courses, quelque chose de très impressionnant au cours d’une année difficile et dont nous pouvons tous être fiers.

Abdulrahman Al-Mannai, président de la Fédération qatarie de l’automobile et de la moto: « C’est un jour très spécial pour Qatar Motorsport et les ambitions de notre nation en tant qu’hôte d’événements sportifs majeurs.

« Je suis très fier que nous ayons pu soutenir la Formule 1 en participant et en organisant une course dans notre pays dans un laps de temps aussi court, tout en concluant un accord à long terme révolutionnaire avec la F1.

« Cet accord passionnant signifie que le Qatar sera le foyer de la Formule 1 et du MotoGP pour la prochaine décennie, qui sont les événements phares du sport automobile mondial. Nous avons une fière histoire dans le sport automobile et c’est le prochain chapitre pour nous. Le Qatar sera une excellente destination pour la F1 et nous sommes impatients d’accueillir très bientôt tous les pilotes, équipes, médias et fans. »

Jean Todt, Président de la FIA: « Je félicite la Formule 1, la Qatar Motor & Motorcycle Federation et les autorités qataries, qui ont travaillé sans relâche pour que le premier Grand Prix du Qatar se déroule rapidement et efficacement en ces temps difficiles.

« Le circuit international de Losail, qui accueillera la course, a travaillé en étroite collaboration avec nous pour s’assurer qu’ils sont parfaitement préparés pour cette occasion capitale. Nous sommes très fiers de cette réalisation collective. Je remercie le Président du QMMF Abdulrahman Al-Mannai et Son Excellence Salah bin Ghanem Al Ali, Ministre de la Culture et des Sports, pour leur implication.

“Cet engagement dans la F1 sur le long terme, ainsi que l’organisation de la Coupe du monde de football 2022 et de nombreux autres événements internationaux, est un autre exemple de la forte passion du Qatar pour le sport.”