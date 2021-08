Le Qatar devrait remplacer le Grand Prix d’Australie annulé

in

La Formule 1 semble de plus en plus susceptible d’ajouter le Qatar au calendrier pour la première fois à la place du GP d’Australie.

Autosport comprend que la confirmation d’un premier Grand Prix du Qatar est imminente.

À l’origine, le Grand Prix d’Australie devait avoir lieu en novembre, repoussé de son créneau initial d’ouverture de la saison 2021, bien que ce plan B ne se soit pas non plus matérialisé et que l’événement ait été annulé pour une deuxième saison consécutive.

Cela laissait une place vacante sur le calendrier des 23 courses, mais cela est devenu deux après que le Grand Prix du Japon ait connu le même sort, n’ayant pas non plus accueilli d’action de Formule 1 depuis 2019.

Dans l’état actuel des choses, la Formule 1 aura probablement besoin d’un remaniement pour la seconde moitié de la saison, car le Grand Prix de Turquie est également incertain.

Initialement prévu pour juin, l’événement a été reprogrammé en octobre, bien que la Turquie figure désormais sur la liste rouge du gouvernement britannique, ce qui placerait sept des 10 équipes en quarantaine de 10 jours après la course.

Autosport déclare que “la F1 est connue pour explorer les options de voyage pour la course à Istanbul Park prévue pour le 3 octobre, avec une décision finale qui devrait encore être prise dans quelques semaines”.

Les GP du Mexique et du Brésil restent également menacés, les deux nations étant également sur la liste rouge.

Une demande a été faite pour que le Grand Prix de Sao Paulo sur le circuit brésilien d’Interlagos soit repoussé d’une semaine par rapport à son créneau du 7 novembre.

Le Circuit des Amériques à Austin devrait figurer au calendrier de la F1 avec le Grand Prix des États-Unis le 24 octobre, et bien que le lieu ait été présenté comme un hôte potentiel à double titre, la pandémie a maintenant rendu la situation beaucoup moins claire .

“Austin – qui a été évoqué pour un éventuel double en-tête en octobre – connaît une augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations”, a déclaré Autosport.

Mais, avec toute cette incertitude, il est de plus en plus probable que le Qatar soit effectivement confirmé, avec une course qui se déroulera sur le circuit international de Losail si tel est le cas.

Le site détient la licence FIA ​​Grade 1 requise pour accueillir des événements de Formule 1, bien qu’il s’agisse d’un site qui est devenu plus connu sous le nom de piste de course de motos, par opposition aux monoplaces.

Il se peut qu’un Grand Prix du Qatar se déroule comme une course de nuit, puisque le circuit international de Losail est entièrement éclairé, et qu’il serait logique de s’inscrire au 21 novembre sur le plan logistique, avec des manches en Arabie saoudite et à Abu Dhabi à suivre.