Le Qatar, hôte de la Coupe du monde, a utilisé un ancien officier de la CIA pour espionner des officiels de la FIFA

La petite nation arabe du Qatar a employé pendant des années un ancien officier de la CIA pour aider à espionner les responsables du football dans le cadre d’un effort sans épargner pour gagner et conserver le tournoi de la Coupe du monde 2022, selon une enquête de l’Associated Press. .

Cela fait partie d’une tendance selon laquelle d’anciens agents de renseignement américains vont travailler pour des gouvernements étrangers avec des antécédents douteux en matière de droits de l’homme qui inquiète les responsables à Washington et incite certains membres du Congrès à demander un examen plus approfondi d’un marché opaque et lucratif.

La Coupe du monde est le tournoi sportif le plus populaire de la planète. C’est aussi l’occasion pour le Qatar, l’un des pays les plus riches du monde, d’avoir une soirée de coming-out sur la scène mondiale.

L’enquête de l’AP a révélé que le Qatar cherchait un avantage dans la sécurisation des droits d’hébergement en embauchant l’ancien officier de la CIA devenu entrepreneur privé Kevin Chalker pour espionner les équipes de candidature rivales et les principaux responsables du football qui ont choisi le vainqueur en 2010. Chalker a également travaillé pour le Qatar dans les années qui ont suivi pour gardez un œil sur les critiques du pays dans le monde du football, a constaté l’AP.

L’enquête de l’AP est basée sur des entretiens avec d’anciens associés de Chalker ainsi que sur des contrats, des factures, des e-mails et un examen de documents commerciaux.

Le travail de surveillance consistait à faire en sorte que quelqu’un se fasse passer pour un photojournaliste pour garder un œil sur l’offre d’un pays rival et à déployer un pot de miel Facebook, dans lequel quelqu’un se faisait passer pour une femme séduisante, pour se rapprocher d’une cible, selon un examen des dossiers. Les agents travaillant pour Chalker et le cheikh du golfe Persique ont également recherché les journaux d’appels téléphoniques d’au moins un haut responsable de la FIFA avant le vote de 2010, selon un examen des dossiers.

Chalker a également promis qu’il pourrait aider le pays à « maintenir sa domination » sur sa grande population de travailleurs étrangers, selon un document interne de l’une des sociétés de Chalker examiné par l’AP. Le Qatar – un pays de 2,8 millions d’habitants, dont seulement 300 000 citoyens – dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère pour construire les stades et autres infrastructures nécessaires au tournoi.

Les représentants du gouvernement qatari n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. La FIFA a également refusé de commenter.

Chalker, qui a ouvert un bureau à Doha et disposait d’un compte de messagerie du gouvernement qatari, a déclaré dans un communiqué fourni par un représentant que lui et ses entreprises ne « s’engageraient jamais dans une surveillance illégale ». Chalker a refusé les demandes d’interview ou de réponse à des questions détaillées sur son travail pour le gouvernement qatari. Il a également affirmé que certains des documents examinés par l’AP étaient des faux.

L’AP a examiné des centaines de pages de documents des sociétés de Chalker, y compris un rapport de mise à jour du projet de 2013 contenant plusieurs photos de la réunion du personnel de Chalker avec divers officiels du football.

De multiples sources avec un accès autorisé ont fourni des documents à l’AP. Les sources ont déclaré qu’elles étaient troublées par le travail de Chalker pour le Qatar et ont demandé l’anonymat parce qu’elles craignaient des représailles.

L’AP a pris plusieurs mesures pour vérifier l’authenticité des documents. Cela inclut la confirmation des détails de divers documents auprès de différentes sources, y compris d’anciens associés de Chalker et des officiels du football ; recouper le contenu des documents avec des comptes rendus d’actualités contemporains et des dossiers commerciaux accessibles au public ; et examiner les métadonnées des documents électroniques, ou l’historique numérique, le cas échéant, pour confirmer qui a créé les documents et quand.

Chalker n’a fourni à l’AP aucune preuve pour étayer sa position selon laquelle certains des documents en question avaient été falsifiés.

De nombreux documents examinés par l’AP décrivant le travail entrepris par Chalker et ses sociétés pour le compte du Qatar sont également décrits dans une action en justice déposée par Elliott Broidy, une collecte de fonds unique pour l’ancien président américain Donald Trump. Broidy poursuit Chalker en justice et l’a accusé d’avoir organisé une vaste campagne de piratage et d’espionnage sous la direction du Qatar, qui comprend l’utilisation d’anciens agents de renseignement occidentaux pour surveiller les responsables de la FIFA.

Les avocats de Broidy n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. L’équipe juridique de Chalker a fait valoir que le procès est sans fondement.

D’anciens associés disent que les sociétés de Chalker ont fourni une variété de services au Qatar en plus du travail de renseignement. Sa société Global Risk Advisors se présente comme « un cabinet de conseil stratégique international spécialisé dans la cybersécurité, la formation militaire et policière et les services de conseil basés sur le renseignement » et ses filiales ont remporté de petits contrats avec le FBI pour un cours de formation à la corde et un travail de conseil technique. pour le Comité national démocrate.

Chalker a travaillé à la CIA en tant qu’officier des opérations pendant environ cinq ans, selon d’anciens associés. Les agents des opérations travaillent généralement sous couverture en essayant de recruter des actifs pour espionner au nom des États-Unis. La CIA a refusé de commenter et ne parle généralement pas de ses anciens officiers.

Les antécédents de Chalker au sein de la CIA étaient attrayants pour les responsables qatariens, ont déclaré d’anciens associés.

« Cela faisait partie de sa mystique. Tous ces jeunes riches qatariens jouent à des jeux d’espionnage avec ce type et il les vend », a déclaré un ancien associé, qui, comme d’autres interrogés par l’AP, a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il craignait des représailles pour avoir révélé les efforts d’espionnage du Qatar.

Le secteur de la surveillance privée a prospéré au cours de la dernière décennie dans le golfe Persique, alors que la région a connu la montée d’une guerre de l’information utilisant des opérations de piratage parrainées par l’État qui ont coïncidé avec la préparation de la Coupe du monde.

