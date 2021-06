Le Qatar négocie l’acquisition d’un million de vaccins pour les supporters de la Coupe du monde 2022

20/06/2021 à 20h45 CEST

Le Premier ministre qatari Khalid bin Khalifa al Zani a déclaré que son pays négocie l’achat d’un million de vaccins pour les fans présents au Qatar Coupe du monde 2022 et qu’ils n’ont pas encore reçu le sérum anti-COVID, a rapporté dimanche l’agence de presse d’Etat QNA.

« Nous négocions avec une entreprise pour fournir un million de vaccins contre le coronavirus afin d’immuniser certains de ceux qui viennent à la Coupe du monde », a déclaré Al Zani, dont le pays sera le premier arabe à accueillir la Coupe du monde, en novembre de l’année prochaine.

Le responsable qatari n’a pas précisé le nom de l’entreprise ni le type de vaccin, mais a insisté pour que son pays “ne permettra pas aux masses d’être dans les stades sans avoir reçu une vaccination complète“.

“La plupart des pays auront vacciné et immunisé leurs citoyens“Il a dit, mais a précisé que le Qatar prévoyait de fournir des vaccins aux fans.”en raison de la possibilité que certains (pays) n’aient pas pu vacciner tous leurs citoyens“.

Le Qatar est l’un des pays les plus avancés dans la vaccination de ses citoyens et selon son Premier ministre, “cette semaine environ 72% auront reçu au moins une dose” du vaccin dans une population proche de la 3 millions de personnes.

Al Zani a réaffirmé que bâtiments et infrastructures nécessaire pour la Coupe du Monde aller “à un excellent rythme et selon le plan établi« y compris des stades, un réseau de transports et divers services, hébergements et soins médicaux.

Il a précisé que les autorités finalisent les travaux dans trois stades, Lusail, Al Thumama et Ras Abu Aboud, qui est le premier amovible et réutilisable au monde.

“Le stade Lusail est le principal puisqu’il sera témoin de la finale de la coupe du monde le 18 décembre 2022 et c’est prêt à 90 pour cent », a-t-il ajouté.